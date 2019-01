Risultati del settore giovanile rossonero e della Libertas femminile

Altri articoli in Sport

domenica, 27 gennaio 2019, 21:56

Il Bama sfiora il blitz in terra castellana, ma per portare a termine questo tipo di impresa ci vuole durezza mentale, concentrazione massima, gambe basse in difesa e petto in fuori ad ogni penetrazione. Fattori visti molto, anzi moltissimo, a sprazzi nel match

domenica, 27 gennaio 2019, 21:18

Torna al successo la Gesam Gas & Luce e lo fa al termine di una gara combattuta e a tratti ben giocata da entrambe le squadre. In casa Le Mura è ancora super Graves

domenica, 27 gennaio 2019, 20:44

E' nella seconda parte dell'incontro che i lucchesi riescono ad uscire da quella specie di torpore che l'aveva attanagliata nei primi due quarti, le sue percentuali al tiro aumentano riuscendo ad andare a canestro con molta più regolarità, guadagnando la testa dell'incontro

domenica, 27 gennaio 2019, 18:08

Inizia con il minuto di silenzio in ricordo di Piergiorgio Zani, il papà di un giocatore dei Giovanissimi B del Tau ed ex accompagnatore della società amaranto, scomparso tre giorni fa a causa di un malore, la partita tra Tau Calcio Altopascio e Torrelaghese 2015

sabato, 26 gennaio 2019, 11:13

Si rinnova la fiducia da parte di Amore & Vita – Prodir sul marchio Škoda, quindi anche quest'anno la squadra sarà equipaggiata da ammiraglie modello Octavia Wagon. Inoltre il marchio Škoda, che fa parte del colosso tedesco Volkswagen, sarà, da questa stagione, inserito perfino sulle maglie del team

sabato, 26 gennaio 2019, 00:00

Il campionato prosegue con una trasferta in quel di San Vincenzo, la "débacle" con la Pielle è ormai archiviata e adesso c'è voglia di ripartire, ingranare la marcia e macinare vittorie