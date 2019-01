Sport



Rugby Lucca chiude in bellezza il primo girone e si prepara per le sfide promozione

lunedì, 28 gennaio 2019, 09:39

Obiettivo raggiunto per il Rugby Lucca che chiude la regular season con un’altra vittoria. Sul campo del Gambassi Rugby, i rossoneri escono vittoriosi per 31-22 al termine di una partita combattuta e spettacolare. I lucchesi vanno a segno con Marconi (2), Consonni, Gallorini e Fisicaro. Adesso per capitan Mei e compagni è tempo di pensare alla poule promozione.

Con la certezza matematica di un posto nella poule promozione già in tasca, mister Giovannico decide di fare un ampio turn over per dare spazio a chi, fino ad ora, ha avuto meno opportunità di giocare. Dopo uno stallo iniziale la partita si sblocca con un botta e risposta continuo che lascia viva la partita fino a 10 minuti dalla fine quando mister Giovannico decide di giocarsi gli assi lasciati inizialmente in panchina con Franceschi, Carignani e Pippi che alzano il ritmo e permettono di chiudere definitivamente la partita.

La sfida contro la formazione fiorentina è stata l’ennesima riprova della crescita del gruppo. Un gruppo che negli ultimi mesi ha saputo far fronte alle assenze pesanti di molti titolari fuori per infortunio e che, anche oggi, nonostante una formazione iniziale con un’età media estremamente bassa, ha disputato un’ottima partita contro un avversario di tutto rispetto.

Adesso per i lucchesi ci sono due settimane di riposo che permetteranno di recuperare le energie e gli infortunati prima di entrare nella fase decisiva della stagione.

Con la conclusione della prima fase sono infatti finalmente ufficiali le “magnifiche sei” che andranno a contendersi il titolo e la promozione nella serie C nazionale. Oltre ai lucchesi ci saranno Pistoia, San Vincenzo, Florentia, Gispi Prato e Mugello Rugby. Sarà dunque una seconda fase molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista fisico. Lucca parte con i favori del pronostico insieme ai pratesi del Gispi ma niente può essere dato per scontato in un girone che si preannuncia molto equilibrato.

Sarà fondamentale presentarsi nelle migliori condizioni possibili nelle sfide decisive. Da questo punto di vista, sarà fondamentale l’apporto di tutti e una corretta gestione del gruppo da parte dello staff tecnico.

Si parte il 17 febbraio.