Rugby Lucca: l’Under 18 continua a vincere

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:45

È stata proprio la Fiorentina, nella classe 2011, a vincere la quinta edizione del "Memorial Riccardo Magherini", dedicato allo sfortunato ex giocatore viola. Davvero tanti i parenti e gli interessati che sono passati domenica 13 gennaio dal Centro Sportivo Sandro Vignini, accanto allo stadio Porta Elisa, per vedere i ragazzi...

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:44

Grandissimo successo per Campionati toscani staffette cross, appuntamento oramai classico dell’atletica leggera Toscana che da 20 anni viene organizzato dalla Atletica Virtus sugli spalti delle mura urbane

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:26

In quest'ultimo fine settimana si è svolta al Pala DeSantis di Terni la prima edizione della Coppa Italia di Tennistavolo riservata alle categorie fino alla C2. Dopo aver vinto la fase regionale, l'Incas Caffè si è presentata ai nastri di partenza in rappresentanza di Lucca e della Toscana contro le...

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:55

Ottima gara per le rossonere contro la capolista Perugia, che dopo i primi 45 minuti rientrano negli spogliatoi con solo due gol di scarto da parte delle ospiti. Nella ripresa le perugine portano a segno ben 3 reti, chiudendo così la partita sullo 0-5

lunedì, 14 gennaio 2019, 00:53

Davide ha vinto su Golia, è proprio il caso di dirlo, infatti allo stadio Porta Elisa di Lucca nella seconda giornata di ritorno, il Vorno ha battuto il Grosseto, squadra capolista della categoria di Eccellenza girone A, per 1 a 0

lunedì, 14 gennaio 2019, 00:52

Sconfitta amarissima per le biancorosse che danno a lungo la sensazione di poter amministrare un vantaggio in doppia cifra giustamente conquistato grazie alla solidità difensiva e a buone soluzioni in attacco