Scherma: Covaliu, Ghech, Radoi campioni toscani

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:35

Splendida giornata degli sciabolatori lucchesi della Puliti, impegnati a Piombino nei campionati regionali U14.

Una giornata da non dimenticare per i tre titoli conquistati e per il piazzamento negli otto di tutti gli atleti in gara meno uno. Ed erano ben dodici gli schermitori schierati dallo staff tecnico del club lucchese composto dai maestri Radoi, Torcigliani e Sorbi.

I titoli. Lidia Radoi ha vinto quello delle “allieve” con un'ottima gara che l'ha vista superare, in successione, la senese Fontani, la livornese Gambiagili e, in finale, la fiorentina Trabalzini, battuta 15 a 6.

Entusiasmante la gara degli “allievi”. Il titolo è andato a Vlad Covaliu (figlio del campione olimpico rumeno, oro a Sidney nel 2000), tesserato per la PULITI, sul livornese Ribaudo. Terzi Giacomo Gnech e Zaccaria Vincenzi, quest'ultimo battuto in semifinale da Ribaudo 13 a 15. A Gnech, che milita ancora tra i “ragazzi”, è andato il titolo della categoria inferiore. Settimo l'altro lucchese Pietro Marchini, battuto nei quarti da Gnech.

Argento e bronzo tra i “maschietti”. Pablo Giovannetti ha perso la finale col livornese Vivaldi 8 a 10 e si è piazzato davanti a Emanuele Rossi, superato in semifinale per 10 a 7. Quinto Giorgio Marchini..

Argento e bronzo anche tra le “bambine”. Li hanno conquistati Martina Pera e Federica Pardini in una gara dominata dalla Balzini di Piombino.

Ultimo atleta in finale Andrea Pattarone, classificatosi settimo tra i “giovanissimi”.