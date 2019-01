Sport



Settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas, le gare del week-end

sabato, 19 gennaio 2019, 08:58

La prima formazione a scendere in campo nel week-end sarà la Berretti, che affronterà sabato pomeriggio, alle 14:30, all'Acquedotto, la Carrarese. Per le donne scenderanno le Juniores alle 15:30 sul campo del Vorno contro il San Miniato di Siena; e le Giovanissime alle 19:00 faranno visita alla Pistoiese. Domenica le prime a scendere in campo saranno le ragazze della serie C femminile, ospiti alle 10:00 al campo della Torres (Sardegna). I Giovanissimi Regionali 2005 alle ore 10:00 all'acquedotto disputeranno il derby contro il Pisa; a seguire gli Under 17 se la vedranno con la Pistoiese alle 10:45 al campo sportivo Pistoia Ovest. Alle 11:30 entreranno in scena gli Under 16 all'acquedotto contro la Folgore Segromigno. Chiudono il weekend gli Under 15 in trasferta a Pistoia alle ore 14:30 al campo sportivo "Frascari"