Stage nazionale di Krav Maga a Lucca

martedì, 8 gennaio 2019, 10:39

Stage nazionale di Krav Maga, a Lucca, il 19 gennaio. I partecipanti proverranno da tutta Italia. Lo stage è diretto dal direttore nazionale maestro Giacomo Taddei.



Questo evento, per la prima volta, viene organizzato a Lucca e, per due giorni, porterà diversi atleti di arti marziali e anche di altre discipline. Allo stage possono partecipare tutti. Il prezzo è di 50 euro per gli affiliati e 65 per i non affiliati alla Federazione.



Gli orari:

10,00/13,00

14,00/17,00.