Tennis: nuova convocazione in nazionale per Jasmine Paolini

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:28

di michele masotti

Ci sarà anche Jasmine Paolini nell’Italia che, nel fine settimana del 9 e 10 febbraio, disputerà il primo turno del World Group II di Federation Cup a Biel contro le padrone di casa della Svizzera. La tennista classe 1996, dunque, si conferma un punto fermo nelle scelte del capitano Tathiana Garbin che si cimenterà di ripotare le azzurre nella “Serie A” del tennis femminile. Assieme alla Paolini, sono state convocate Martina Trevisan, Deborah Chiesa, Camila Giorgi e Sara Errani, che ha appena finito di scontare una squalifica di un anno.

Se un posto in singolare è occupata dalla Giorgi, numero uno d’Italia ed in forte ascesa, c’è perplessità per capire quale sarà l’altra azzurra prescelta. Si rischierà subito Sara Errani o si punterà sulla gioventù, perché no, della stessa Paolini? Di certo la trasferta elvetica si presenta come una delle più complicate, vuoi per il terreno di gioco, si tratta del veloce indoor, che per il parco giocatrici sul quale può contare il capitano Heinz Guenthardt. Belinda Bencic, l’ex top 10 Timea Bacsinskzy, Victoria Golubic e Stefanie Vogele sono tutte atlete con un grosso bagaglio di esperienza nei più importanti tornei del circuito WTA.

Per la tennista del Ct Lucca Vicopelago, ma che ha mosso i primi passi nel Tc Bagni di Lucca, una bella iniezione di fiducia dopo che questo 2019 non è iniziato nei migliori dei modi con tre sconfitte in altrettanti match. Dopo l’esperienza in azzurro, Jasmine Paolini sarà impegnata, nella settimana che va dall’11 al 18 febbraio, nel torneo da 25.000 $ di Trnava (Slovacchia) in programma su una superficie veloce indoor.