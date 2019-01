Sport



Troppo Firenze per il Bama Altopascio

domenica, 20 gennaio 2019, 23:11

BAMA ALTOPASCIO 67

PINO DRAGONS FIRENZE 85

(Parziali: 19-23; 30-45; 49-66; 67-85)

Arbitri: Solfanelli e Frosolini

BAMA: Poggetti, Bini Enabulele 3, Meucci 13, Riccio 12, Cappa 9, Orsini 7, Lombardi, Pantosti 7, Baroncelli 16, Bonari, De Falco n.e. All. Novelli

FIRENZE: Filippi 17, Passoni 14, Goretti 4, Poltronieri 30, Marotta 11, Merlo, Borsetti Parras, Verrigni 7, Forzieri, Zappia, Pracchia, Biagini 2. All. Del Re

Troppo Firenze per il Bama Altopascio. O meglio, troppo Potronieri per i rosablù. L'ala fiorentina ha marchiato a fuoco il match dall'alto di una prestazione chirurgica, colpendo con 7 su 11 dall'arco, con mano in faccia e successivo step-back rapidissimo per liberarsi.

Per avere una minima speranza di impensierire i gigliati ci sarebbe voluto un Bama al completo ed in giornata di grazia. La giornata di grazia invece l'ha avuta il numero 21 fiorentino. Gli altopascesi hanno provato stando nel match per 8', messi in grande difficoltà dai cambi sistematici avversari, ma con le rotazioni limitatissime, Orsini in campo zoppicante e De Falco out si sarebbe dovuti entrare, come detto alla vigilia, nel campo dei miracoli.

Ad onor del vero anche gli ospiti si sono presentati privi di Merlo e Zappia, assenze meno pesanti in un roster di alto livello, ma comunque è giusto riconoscere le defaillances avversarie. L'inizio vede un 5 a 0 altopascese ma si intuisce che sono due canestri trovati per strada. Il Pino comincia ad abbattersi sui rosablù punendo alcuni giochi eseguiti in modo troppo scolastico, senza adeguarsi ai cambi sistematici avversari con back door o blocco e giro.

Il tutto favorito da un arbitraggio molto permissivo sui contatti. 19-23 al primo fischio e Bama che prova a rimanere in partita. Scivola a -13 nel secondo periodo ma, appunto, rifiata Poltronieri. Bama che torna a -9 (30-39) con la tripla di Baroncelli del -6 che entra e poi esce beffardamente. Rientra Poltronieri e piazza due triple mani in faccia in 40" per il 30-45 all'intervallo. La ripresa vede gli ospiti toccare il + 23 (37-60).

C'è odore di imbarcata come all'andata ma Cappa e compagni sono bravi a non mollare e rientrare sul -16 con due liberi di Meucci (49-65) che diventa -17 alla terza sirena (49-66). Ultimo periodo ed i ragazzi di Novelli attingono all'orgoglio e rispondono colpo su colpo con una tripla di Riccio e due di Baroncelli . -13 con ancora 7'52" da giocare.

Si alza di nuovo dalla panchina Poltronieri che piazza un 1-2 dall'arco (58-74). Errore altopascese e anche Marotta, liberissimo, segna dai 6,75 per il + 19 (58-77) a -4'35". Inizia il garbage time che si trascina stancamente fino alla fine. Domenica prossima il Bama andrà a far visita a Caselfiorentino in striscia negativa da tre giornate, quindi con il dente avvelenato. La speranza é di potersi mettere in viaggio con tutti gli effettivi.