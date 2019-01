Sport



Una Fiorentina tutto cuore trova nel finale un incredibile pareggio. Finisce 3 a 3

domenica, 20 gennaio 2019, 17:19

di marco materassi

3 - 3



Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Biraghi, Edmilson, Pezzella, Hugo, Chiesa, Veretout, Simeone (Dabo) Gerson, Muriel. All. Pioli



Sampdoria: Audero, Sala, Murru, Ekdal, Torelli, Andersen, Caprari, Pratt, Quagliarella. Ramirez (Saponara),Jankto. All. Giampaolo



Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Paganessi e Ranghetti

Var: Doveri-Valtriani. Quarto uomo: Ros



Reti: 34' pt Muriel (F), 44' pt Ramirez ( S) 25' st Muriel (F), 36' rig e 40' st Quagliarella, 47' st Pezzella (F)



Note: espulso al 38' pt Edmilson (F) per doppia ammonizione





FIRENZE - In un finale incredibile la Fiorentina evita, con un gol in pieno recupero del suo capitano Pezzella, la beffa di una sconfitta che sarebbe stata, forse, il colpo decisivo alla rincorsa per l'Europa.

Fiorentina, che dopo la vittoria col Torino, che è valsa l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, torna in campo dopo la sosta. Avversaria la Samp di Giampaolo, squadra che precede in classifica i viola, e avversario di tutto riguardo.

Per questa delicata e importante sfida mister Pioli cala il tridente pesante con Muriel, Chiesa e Simeone. Novità anche a centrocampo con Benassi che parte dalla panchina , al suo posto Gerson.

Ritmi subito alti, in una partita piacevole, viola vicino al vantaggio al nono con Chiesa che ben servito da Gerson colpisce strozza il tiro, palla a lato. Insiste la Fiorentina e al decimo e' Gerson a non deviare da pochi passi. Adesso e' solo viola, un minuto e Chiesa incontenibile, serve Simeone, sul tiro a botta sicura sulla linea salva Andersen.

Dopo un quarto d'ora in affanno la Samp prova a reagire, partita adesso più equilibrata, e al 28' arriva la prima palla gol per la Samp: è Quagliarella a non deviare da pochi passi un tiro cross di Caprari.

Fiorentina in vantaggio al 34' con Muriel bravo dopo una lunga discesa a presentarsi in area e a battere con un tocco preciso Audero.

La Samp reagisce subito e dopo poco con Caprari sfiora il pareggio, il suo tiro da buona posizione viene bloccato.

Episodio al 38' che potrebbe cambiare la partita: Edmilson già ammonito, fa fallo a centrocampo, secondo cartellino e Fiorentina in 10.

Samp che ora ci crede e al 44' con Ramirez su una punizione dubbia trova il pari.

Animi accesi nel finale di primo tempo che termina in parità per una direzione di gara non apparsa certo esente da errori.

Ripresa con subito un cambio in casa viola, fuori Simeone dentro Dabo. È la Samp che con l'uomo in più fa adesso la partita.Partita in questi primi minuti di ripresa non bella, diversi errori e anche diversi falli. Intorno al ventesimo la Fiorentina si riaffaccia in attacco ma le conclusioni di Chiesa e Veretout finiscono a lato.

Passa solo un minuto e il Franchi esplode: Muriel prende palla a centrocampo evita con un tunnel un avversario, avanza si libera con una finta di Jankto, entra in area e batte Audero. Gol incredibilmente bello.

Samp che ora deve rincorrere e che trova per una ingenuità di Hugo il gol del pari con Quagliarella su rigore. Due minuti e il bomber doriano trova la sua personale doppietta e il gol del nuovo vantaggio ospite.

La Fiorentina non molla e con il cuore si ributta in avanti e proprio all'ultimo respiro l'indomabile capitano Pezzella trova il gol del 3 a 3. Un pareggio che da un punto di vista di classifica non cambia un granché, ma che sotto l'aspetto caratteriale invece dice tante cose.

Dice che Muriel sembra quel giocatore che può accendere la fantasia dei tifosi viola, dice che la Samp pur in una giornata non entusiasmante è sempre una squadra ostica, e dice che questa Fiorentina non muore mai. L'Europa è ancora lontana, ma sempre lì, e con questo cuore nessun traguardo è precluso.