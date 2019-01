Sport



US Massa Lucca, un'alleanza per lo sport

domenica, 13 gennaio 2019, 09:38

Le Nuove Pantere Lucca e l’Abc Massa, in queste settimane, hanno stretto un importante ed innovativo accordo per salvare e poi rilanciare il softball ed il baseball nelle rispettive province. Il 4 gennaio è nata una nuova realtà, l’Unione Softball Massa Lucca (Us Massa Lucca), iscritta al Campionato di A2 Softball 2019; un vero accordo, un contratto, strutturato nei minimi termini che unisce non solo le giocatrici nel tesseramento ma anche le risorse economiche, l’organizzazione fin anche il Campo da Softball; infatti il campo di “casa” sarà Carraia.

"Le Pantere e l’Abc Massa - si legge nel comunicato -, con questo contratto, hanno stretto un accordo di collaborazione per un progetto comune che permetta di continuare a far crescere e promuovere il baseball ed il softball nelle rispettive province, con i valori che da sempre sono stati perseguiti, ottimizzando sia le risorse umane, le risorse economiche, gli impianti sportivi e le attrezzature in generale.

Tale collaborazione permetterà a ciascuna realtà associativa di presentare la propria programmazione annuale includendo campionati che altrimenti non avrebbero potuto giocare.

Questa nuova intestazione è fondamentale per noi e a dimostrazione dello sforzo politico ed economico (comunque molto impegnativo per le due piccole società) che entrambe le società di Massa e di Lucca, stanno affrontando ed affronteranno nel 2019 per salvare e poi rilanciare il softball ed il baseball nei rispettivi territori.

Siamo infatti convinti che un campionato importante come la A2 offra una esperienza unica per le nostre giocatrici ma siamo altrettanto convinti che sia di richiamo per tutte le famiglie e gli sportivi delle nostre Provincie, specie i non appassionati. Raccontare sia a Massa che a Lucca un campionato così importante aumenterà la visibilità dei nostri bellissimi sport ed aiuterà le due Associazioni nell'aumento del vivaio, nella ricerca di risorse economiche e nei rapporti con la politica e le amministrazioni; questi ultimi difficili nei nostri territori se si pensa che gli impianti sono lasciati quasi integralmente a carico delle Associazioni.

Con questo nome, vogliamo infine dare un segnale al movimento nel suo complesso; il segnale di non arrendersi e di trovare soluzioni anche originali per sopravvivere e rilanciarsi! Abbiamo infatti l'ambizione di dimostrare come sia possibile per amore del softball e del baseball superare ogni piccola incomprensione del passato o il semplice agonismo in campo per unire le forze e non cedere alla momentanea miopia della politica e della società che sovente relega lo sport in generale e soprattutto gli sport così detti minori (in Italia) a soccombere e/o ridursi ai minimi termini.

Mai come adesso l'unione fa la forza".