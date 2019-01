Sport



Virtus Lucca: doppio titolo di vicecampioni regionali per la Virtus

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:44

Grandissimo successo per Campionati toscani staffette cross, appuntamento oramai classico dell’atletica leggera Toscana che da 20 anni viene organizzato dalla Atletica Virtus sugli spalti delle mura urbane. Complice uno sgargiante sole invernale la manifestazione si è trasformata in una bellissima festa dello sport, dove la Virtus è riuscita a dimostrare la propria qualità tecnica conquistato due titoli da vicecampione regionale nelle categorie 3x1000 ragazzi e cadette. Soddisfazione viene espressa dalla società biancoceleste che dimostra così nei fatti il grande sforzo quotidiano di dirigenti e personale tecnico per coltivare il vivaio giovanile locale, un preciso impegno strategico che negli ultimi anni ha portato ad un sensibile aumento del numero di iscritti nelle categorie giovanili accompagnato da risultati agonistici via via più incoraggianti. Ottima quindi le prestazioni delle squadre Ragazzi (Federico Ascareggi, Matteo Lunardi, Gabriele Verdiani) e Cadette (Emma Puccetti, Anna Tognotti, Aurora Giannotti) che nelle rispettive categorie conquistano il secondo posto sul podio ed il titolo di vicecampioni regionali, segnando un tempo al traguardo pari a 10’41’’ per la compagine maschile e 10’44’’ per la squadra femminile. In entrambe le competizioni gli atleti biancocelesti arrivano ad un soffio di distanza dalla prima classificata, la Atletica Grosseto, ai quali vanno i nostri complimenti per le due medaglie d’oro. Bene anche le altre formazioni biancocelesti che, a fronte di una concorrenza più che qualificata, dimostrano un buon livello agonistico: Linari-Chelini-Galigani finiscono noni nella categoria cadetti, Gigli-Lucarotti-Giannotti-Solinas 11esime nella classifica assoluta femmile, Giannini-Sodini-Marsili-Belluomini e Pizzo-Zanni-Bertoli-Giannotti rispettivamente 15esimi e 21esimi nella categoria assoluta maschile, Virdis-Manfredi-Giannotti 14esime tra i ragazzi e Bartolozzi-Landucci-Vannucci 22esime in categoria ragazze. Vale la pena infatti ricordare che alla giornata hanno preso parte oltre 700 atleti provenienti da tutta la Toscana per più di 200 squadre in pista, numeri che hanno reso l’appuntamento un evento sportivo di grande rilievo sulla scena atletica regionale. Uno sforzo logistico ed organizzativo che ha trovato la Atletica Virtus Lucca pronta e preparata, garantendo uno sviluppo della giornata senza intoppi e confermando la propria capacità nel gestire in casa eventi sportivi di grande rilievo