Sport



Virtus Lucca, tripletta della squadra femminile a Firenze

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:08

Rosa prende tutto: è una tripletta da favola quella che la squadra femminile della Atletica Virtus Lucca porta a casa dalla manifestazione di salti e lancio del peso all’Asics Stad di Firenze, dove Idea Pieroni, Elisa Naldi e Viola Pieroni giganteggiano nelle rispettive discipline dando memorabili lezioni di tecnica.

Inarrivabile come sempre Idea Pieroni nel salto in alto: nessuna difficoltà per l’atleta di livello olimpico che raggiunge l’altezza di 1,75 metri lasciando al palo la concorrenza e trasformando la gara in una corsa al secondo posto, guadagnandosi senza fatica la medaglia d’oro.

Ottima anche Elisa Naldi nel salto in lungo, dove la distanza finale di 5,88 metri vale alla saltatrice biancoceleste il titolo di campionessa toscana, superando anche la compagna di squadra Cecilia Naldi che con il suo 5,20 metri si guadagna una lusinghiera quarta posizione assoluta (seconda nella categoria juniores). Completa la tripletta Viola Pieroni che, nel lancio del peso femminile, si accomoda in seconda posizione raggiungendo la distanza di 9,64 metri all’ultimo tentativo, cedendo la medaglia d’oro a Rebecca Lenzi della Pistoiatletica.

Ottimo anche Andrea Francone, unico membro della squadra maschile a salire sul podio: bronzo meritatissimo per lui nel lancio del peso che raggiunge la distanza di 11,20 metri, registrando un impressionante miglioramento di circa 2 metri nell’arco di pochi mesi.

Fuori dal podio invece Martino Giovannetti (che arriva in terza posizione nella batteria del salto in lungo senza riuscire a qualificarsi per la finale) e Leonardo Rena Benedetti, cimentatosi sia nel salto in lungo che triplo attestandosi in entrambe le discipline a metà classifica.

Nessuna medaglia invece al Meeting Indoor Open di Modena dove gli atleti biancocelesti danno comunque conferme importanti. Ottimo il debutto in maglia biancoceleste di Gloria Rontani: la velocista, entrata da pochissimo nelle fila della Atletica Virtus, vola sui 60 metri tagliando il traguardo in 7’’73, arrivando settima in classifica assoluta su oltre 150 concorrenti e qualificandosi per la finale 2.

Bene nella stessa competizione anche Giulia Sabo’ che, pur gareggiando su una distanza a lei non ottimale, registra un tempo di 8’’26, superando di poco le compagne di squadre Giulia Pierotti (8’’27) e Martina Guidotti (8’’48).

Nella squadra maschile brilla Mattia Paterni che conquista il bronzo sui 60 metri ad ostacoli, migliorando nella finale il tempo al traguardo registrato in batteria con un ottimo 8’’52, mentre sui 60 metri piani vale la pena segnalare la 30esima posizione conquistata da Francesco Dumini con un tempo di 7’’12 ed il primato personale di Nassim Moraytel (7’’34, un ottimo risultato per l’atleta abituato a gareggiare sui 400 metri ed oltre), mentre Francesco Cordoni sconta una partenza difficoltosa andando a chiudere la gara solo in 77esima posizione.

Chiude la carrellata di risultati lo straordinario Antony Possidente che nel lancio del peso a Matera segna uno dei suoi migliori risultati di sempre nel periodo invernale: 14,76 metri la distanza raggiunta dall’attrezzo nel weekend appena trascorso a conferma dell’ottimo stato di forma del lanciatore biancoceleste, che domenica prossima ad Ancona andrà alla ricerca di quei 15 metri necessari per i Campionati Italiani Assoluti di lanci.