Sport



14° Premio Rally Automobile Club Lucca: 16 appuntamenti per eleggere i campioni 2019

mercoledì, 27 febbraio 2019, 09:22

E' pronto ad accendere i motori, il Premio Rally Automobile Club Lucca. La serie promossa da ACI Lucca, giunta alla sua quattordicesima edizione, si è arricchita di un nuovo appuntamento confermando nella propria programmazione le gare che l'hanno contraddistinta elevandone l'appeal in ambito regionale. Un ulteriore valore aggiunto per la kermesse rallistica lucchese, che ha messo sul piatto del motorsport sedici contesti dedicati sia al confronto moderno – con la "new entry" Rally di Casciana Terme – che alle vetture storiche, con queste ultime assecondate dalla possibilità di partecipare a cinque appuntamenti.

La presentazione della 14^ edizione, "erede" di quella che ha fatto registrare il record di adesioni, è avvenuta in occasione del Galà del Motorsport, evento andato in scena nella serata di sabato 23 febbraio a Massarosa. Un contesto che ha chiamato a raccolta interpreti delle discipline motoristiche inserite – rally e kart – e che ha visto i vertici dell'istituzione automobilistica consegnare riconoscimenti ai campioni della serie stessa ma anche a piloti che si sono contraddistinti durante la stagione sportiva, elevando il marchio di ACI Lucca nel panorama internazionale. Una cerimonia che ha reso protagoniste vere e proprie eccellenze del motorsport lucchese: da Nicola Larini, pilota che ha legato il proprio nome alla Formula 1 a Riccardo Pera, giovane driver chiamato a confermare un ruolo di primo piano nel Campionato Europeo Endurance. In ambito rallistico, ad intervenire alla serata è stato Carlo Cassina, copilota di fama internazionale.

Grande la partecipazione al Galà del Motorsport, con oltre duecentocinquanta presenti a salutare l'edizione 2018, con i vincitori delle classifiche assolute premiati dal Presidente di ACI Lucca Luca Gelli e dal Direttore Luca Sangiorgio.

Nel corso della serata è stato consegnato il "Memorial Paolo Paoli", trofeo istituito in ricordo dell'indimenticato commissario sportivo regionale e riservato al conduttore neo licenziato con il miglior piazzamento nella classifica assoluta. A primeggiare è stato il copilota Andrea Lenzi.

Riconoscimenti anche per i protagonisti del Premio Kart Automobile Club Lucca con Roberto Arcangeli ed Andrea Belmonte entrambi vincitori nel Campionato Regionale Aci Karting 4^ Zona e rispettivamente "primattori" del Campionato Regionale Toscana nella categoria KZ4 e nella categoria Mini Rok. A primeggiare nel Campionato Regionale Toscana categoria 60 Mini è stato invece Davide Larini.

Ad inaugurare il 14° Premio Rally Automobile Club Lucca sarà il Rally del Ciocco, appuntamento inaugurale di Campionato Italiano Rally in programma dal 21 al 23 marzo. Una gara che, per il regolamento della serie provinciale, avrà doppia validità: nazionale a coefficiente maggiorato e regionale. Gli appuntamenti seguenti della kermesse chiameranno i conduttori iscritti sulle strade del Rally delle Colline Metallifere (13/14 aprile), Rally della Valdinievole (18/19 maggio), Rally degli Abeti (1/2 giugno), Rally Alta Val di Cecina (22/23 giugno), Coppa Città di Lucca (27/28 luglio), Rally di Reggello (31 agosto/1 settembre), Rally di Casciana Terme (14/15 settembre), Trofeo Maremma (19/20 ottobre), Rallyday di Pomarance (16/17 novembre) e Ciocchetto Rally Event (21/22 dicembre).

Gli appuntamenti che assegneranno punteggio per la classifica del Premio Rally Automobile Club Lucca Autostoriche saranno i seguenti: Rally degli Abeti Storico (1/2 giugno), Coppa Ville Lucchesi (13/14 luglio), Rally di Reggello Storico (31 agosto/1 settembre), Trofeo Maremma Storico (19/20 ottobre), Ciocchetto Rally Event (21/22 dicembre).