Al PalaTagliate arriva Schio

venerdì, 15 febbraio 2019, 10:20

Al Palatagliate si presenterà la Enic Firenze, meglio conosciuta come il Pino Dragons. una squadra che dall'inizio del campionato non ha perso una sola partita, viaggiando come un vero e proprio rullo compressore, schiacciando tutti gli avversari che le si sono presentati davanti

giovedì, 14 febbraio 2019, 16:45

Per lo sfortunato scalatore laziale uno stop di almeno sei mesi. Mentre, sono molto meno preoccupanti le condizioni dello sprinter argentino, già vincitore di due corse quest’anno (e caduto in gara), che dovrà stare fermo per tre settimane

giovedì, 14 febbraio 2019, 11:18

E’ tutto pronto in casa Pro Cycling Team dove si stanno affilando le armi in vista dell’inizio della nuova stagione. La squadra, giovane e frizzante, è pronta a dare battaglia su tutti i tipi di percorso e in tutte le gare

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:35

Ancora una corsa a tappe molto prestigiosa per Amore & Vita – Prodir. Concluso in toni chiaroscuri l’Etoile de Bessege, una selezione del team è rimasto in Francia dove fino a domenica 17 Febbraio andrà in scena il Tour de la Provence, UCI 2.1

martedì, 12 febbraio 2019, 15:40

Arriva così il terzo titolo tricolore per la fortissima saltatrice virtussina che, pur non arrivando alle misure a cui ci ha abituati e che le hanno valso la partecipazione alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel 2018, supera con facilità la misura di 1,70 metri confermandosi in scioltezza la...

martedì, 12 febbraio 2019, 14:05

Le operazioni andranno avanti domani e termineranno giovedì mattina. Si ipotizza di poter riaprire la tribuna già dalla prossima partita, in programma domenica 17 febbraio