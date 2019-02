Sport



Al via il progetto Sportiva-Mente, che unisce sport e LEGO © Serious Play ©

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:15

Approfondire il tema della disabilità, intesa come differenza e quindi unicità, utilizzando l’innovativa metodologia LEGO© Serious Play©. È lo scopo del progetto Sportiva-Mente, che nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, l’Associazione Luccasenzabarriere onlus, Studio 3 Lucca, Marketing Freaks e ITIS Enrico Fermi.

Grazie a Sportiva-Mente, gli studenti impareranno a comprendere le problematiche e i vissuti di chi convive con una disabilità e a gestire le divergenze delle opinioni prevenendo i conflitti. Questo grazie al metodo Lego® Serious Play®, una metodologia innovativa ed efficace che attraverso l’utilizzo dei mattoncini LEGO®, è in grado di coinvolgere i partecipanti nella costruzione di modelli che rappresentano metaforicamente i loro pensieri e le loro idee. Un approccio apparentemente ludico, capace di sbloccare e aprire le menti, stimolare la condivisione e il confronto, risolvere problemi complessi, introdurre elementi di discontinuità che lasciano spazio alla parte più creativa e costruttiva insita in ognuno di noi.

Questa metodologia alternativa permette di sviluppare le attività psicomotorie all’interno di un concetto di gruppo che si basa sul rispetto tra i suoi membri. Si pratica inoltre il pensiero divergente, lo storytelling per l’espressione delle idee, e il pensiero convergente inteso come una forma di pensiero collettivo e democratico. Grazie all’empatia si svilupperà una sensibilità ai problemi capace di insegnare a ragionare in un’ottica di problem solving. Verrà, infine, realizzato un workshop con l’obiettivo finale di produrre un progetto di classe relativo alla creazione di uno spazio sportivo accessibile a tutti.

“L’iniziativa proposta dall’associazione Luccasenzabarriere merita di essere sostenuta non solo per il fine assolutamente nobile che propone nei confronti della disabilità ma anche perché è originale, fattibile e di sicuro interesse per i ragazzi – ha spiegato la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi –. I ragazzi infatti impareranno giocando sotto la guida attenta dei docenti di sostegno.”

Il dipartimento di sostegno del Polo Fermi-Giorgi di Lucca, particolarmente sensibile ai temi della disabilità e dell'inclusione, ha mostrato interesse alla realizzazione del progetto Sportiva-Mente e LEGO© Serious Play©. “L'educazione inclusiva è un diritto imprescindibile di ogni individuo con disabilità – ha affermato il professor Matteo Munafò, referente del sostegno dell'Istituto Fermi –. L’apprendimento in gruppi eterogenei è un'esperienza formativa per tutti i partecipanti: da un lato, consente ai ragazzi con disabilità di valorizzare le proprie risorse ed aumentare la propria autostima; dall'altro, favorisce nei ragazzi normodotati la consapevolezza che la diversità è un valore che arricchisce, allontana il rischio di atteggiamenti discriminatori e sviluppa la propensione all'accoglienza e all'empatia. Sportiva-Mente e LEGO© Serious Play© è un progetto inclusivo che permette di realizzare i valori in cui crediamo e si inserisce a pieno titolo nel percorso di didattica inclusiva da noi avviato da anni".

"Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di questo progetto innovativo– ha detto il presidente di Luccasenzabarriere onlus Domenico Passalacqua–. Come associazione crediamo molto nella collaborazione con il mondo della scuola”.