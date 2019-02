Sport



Amore & Vita | Prodir: tutto pronto per Le Tour de Provence

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:35

Ancora una corsa a tappe molto prestigiosa per Amore & Vita – Prodir.

Concluso in toni chiaroscuri l’Etoile de Bessege, una selezione del team è rimasto in Francia dove fino a domenica 17 Febbraio andrà in scena il Tour de la Provence, UCI 2.1. Riparte quindi dalle strade della bellissima Provenza la nuova sfida per gli atleti diretti da Starchyk e Marchetti che sono chiamati ad una prova d’orgoglio dopo l’ottimo avvio stagionale in Spagna e le prestazioni degne di nota, seppur al di sotto delle aspettative, di Bessege.

“La squadra sta attraversando un buon momento e dovrà dimostrare di essere all’altezza delle migliori squadre World Tour che saranno al via” spiega l’ex campione ucraino Vlady Starchyk.

“Il giovane Moncassin ha impressionato tutti per la sua serietà, l’umiltà ed il talento, ma a Bessege ha commesso alcuni errori di inesperienza e li ha pagati a caro prezzo. Ma non facciamo drammi, è tutto sotto controllo e stiamo rispettando le tempistiche raggiungere totalmente i nostri obbiettivi. E’ chiaro che partiamo sempre per far bene, quindi anche a questa occasione daremmo il 110% ogni singolo giorno. Sfide così importanti e blasonate non ci fanno paura, anzi ci danno entusiasmo e determinazione, quindi consapevoli del nostro valore, proseguiamo concentrati, motivati e certi di raccogliere belle soddisfazioni”.

Al via del competizione transalpina ci saranno: Danilo Celano (ITA), Max Moncassin (FRA), Iltjan Nika (ALB), Viesturs Luksevics (LAT) Kaspars Sergis (LAT), ed Erik Toms Gavars (LAT).