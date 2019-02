Sport



Andrea Lanfri socio onorario del Panathlon Club di Lucca

martedì, 26 febbraio 2019, 14:12

Serata speciale per il Panathlon Club di Lucca all’Antica Trattoria Stefani, “da Benedetto”, a S. Lorenzo a Vaccoli.



Nel corso della conviviale, infatti, Andrea Lanfri ha fatto il suo ingresso ufficiale nel club come socio onorario ed ha illustrato le sue esperienze sportive più recenti ed i prossimi traguardi.

Andrea è rientrato da poco dalle Ande, dove ha scalato il vulcano Chimborazo, la più alta vetta dell’Equador, e si sta preparando ad affrontare l’Everest. Per l’atletica, punterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver “sfiorato” nel 2016 quelle di Rio de Janeiro.

Già il Panathlon di Lucca aveva organizzato lo scorso 15 dicembre 2018 la presentazione del suo libro "Voglio correre più veloce della meningite", un’autobiografia in cui l’atleta paralimpico lucchese racconta la sua “seconda” vita, dopo essere rimasto vittima, all’età di 29 anni, di una forma violenza di meningite che gli ha fatto perdere entrambe le gambe e sette dita delle mano ed evidenzia che lo sport lo ha salvato due volte: la prima in ospedale durante la malattia, quando la sua buona forma fisica gli ha permesso di superare questa difficile prova; la seconda volta quando, uscito dall’ospedale, è ripartito da zero ed è riuscito con il tempo a riconquistare “tante piccole grandi cose”.



La serata è stata anche l’occasione per presentare, anche attraverso alcuni filmati, l’attività dell’associazione Villaggio Tennis Tavolo Lucca: il presidente Claudio Frediani, insieme ad altri dirigenti ed atleti, ha descritto questa importante realtà sportiva lucchese, i risultati conseguiti ed i progetti futuri.

L’interessante dibattito ha permesso di approfondire le peculiarità di questa società e di uno sport davvero “per tutte le età” e di discutere anche di alcune difficoltà oggettive, in particolare quella della penuria di spazi di gioco a Lucca. Questa problematica è già da tempo all’attenzione del presidente del Panathlon Club di Lucca Arturo Guidi che, insieme ai suoi collaboratori, si sta impegnando per contribuire a trovare soluzioni adeguate.



Il Club ha poi festeggiato il grande Dino Petri per i suoi 60 anni celebrati con la disputa di una partita ufficiale di campionato al “Palatagliate”.

Tanti gli applausi, nel corso della serata Panathlon, per questo autentico mito del basket lucchese, che anche in questa occasione si è confermato uomo esemplare di sport e di vita.