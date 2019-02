Sport



Bama-Montale e l'eleganza del... Riccio

domenica, 3 febbraio 2019, 21:08

96-82

(Parziali: 27-23; 48-40; 65-57; 96-82)

BAMA: Poggetti, Lombardi 6, Pantosti 9, Orsini 16, Riccio 18, Baroncelli 19, Cappa 15, BIni Enabulele 3, Meucci 10, Bonari. All. Novelli

MONTALE: Della Rosa 13, Riismaa 6, Magni 17, Del Frate, Mati, Magnini 9, Ani, Evotti 22, Niccolai, Giusti 9, Milani 2, Onuoha 4. All. Angella

Arbitri: Marinaro e Venturini

Come una tappa del Tour De France. Rosablù sempre a condurre (salvo un 19-21 all'8'), che durante la salita del match danno strappi violenti. Avversari che provano e rientrare, si avvicinano, ma subiscono sempre un nuovo allungo del Bama. I ragazzi di Novelli si danno il cambio nel "tirare" il gruppo, attingendo a turno alle loro mani educate fino a che c'è lo strappo decisivo. Quello che non puoi rintuzzare.

Siamo sul 73-60 per i rosablù a - 6'16 dalla fine, dopo che Cappa converte un tiro libero a seguito di fallo tecnico di Montale. Ma il gap in doppia cifra, raggiunta più volta ma poi dilapidata, non lascia tranquilli i tifosi altopascesi. C'è bisogno che qualcuno sulle ultime rampe si alzi sui pedali ed indichi la strada ai compagni.

Ci pensa "l'eleganza del Riccio" (nella foto ai tiri liberi) a dare lo strappo violento. La guardia rosablù piazza tre triple consecutive da -6'16" a -5'24" dalla sirena. Meno di un minuto per la fuga verso la vittoria (82-60). Montale ha il merito di reagire ma ormai il match è nel frigobar.

C'era molto timore per questa gara per l'assenza ormai nota di De Falco e la settimana trascorsa a letto con l'influenza da parte di Riccio. Oltre a questo era risaputo che Montale sarebbe stato avversario scomodo, aggressivo in difesa e sgommante in contropiede in attacco.

Il Bama, seppur in mezzo alle lacune difensive ormai endemiche, è riuscito a sopperire grazie alla tecnica mica da ridere dei suoi elementi più rappresentativi ed anche, dato inconsueto, vincendo la lotta a rimbalzi (44 a 32). Qualche palla persa in modalità "yellow legs" come al solito (17 alla fine) ma un ottimo 39% dall'arco (su 23 tentativi) ed un eccellente 91% ai liberi (29 su 32) hanno fatto in fondo tutta la differenza del mondo.

Tra le fila del Bama detto di Riccio chirurgico, Orsini, Meucci (10 rebounds) e Cappa si sono alternati a tenere unito il gruppo, i primi due nella parte iniziale del match ed il terzo quando il pallone pesava ad ogni azione di più. Buona prova per i due giovani play Lombardi e Pantosti, circa 20 minuti a testa di pericolsità, e di Bini Enabulele, presenza per 7' nel reparto underglass. Spazio anche per Poggetti e Bonari, due che quando c'è da pedalare non si tirano mai indietro.

E soprattutto si è rivisto Baroncelli segnare quei canestri che solo chi ha mano fatata come lui può permettersi (anche 7 rimbalzi). Per Montale ottima prova di Evotti, 22 punti con buonissime percentuali. Il Bama rimane in zona play-off con un vantaggio di 6 punti su di un gruppo molto folto. La prossima trasferta Legnaia si fa ... interessantina anzichenò, direbbe Flavio Tranquillo.