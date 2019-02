Sport



Calciomercato chiuso: ecco come sono cambiate le rivali della Lucchese

venerdì, 1 febbraio 2019, 17:23

di michele masotti

Alle 20 di ieri (31 gennaio nda) è calato ufficialmente il sipario sulla sessione invernale di calciomercato che, prima di essere prorogata, sarebbe dovuto durare fino al 18 gennaio. La Lucchese, come saprete, ha ingaggiato l’attaccante Di Nardo e il laterale destro Joahd Ferreti e ceduto, contenendo ulteriormente i costi di gestione, Cardore, Jovanovic, Palumbo (il cui contratto è stato rescisso a metà dicembre) e Madrigali. Finestra di riparazione che ha permesso, invece, ad altre formazioni di cambiare il volto della propria rosa. Vediamo dunque quali sono stati i movimenti, sia in entrata che in uscita, delle 18 rivali della Pantera in rigoroso ordine di classifica.

Pro Vercelli

La capolista, che ha tre partite in più dei potenziali della Virtus Entella, non ha operato alcun acquisto potendo contare su un collettivo ben assemblato da Vito Grieco. Sarebbe stato inutile andare a toccare degli ingranaggi che funzionano così bene. Anche sul fronte cessioni poco da segnalare: gli unici che hanno cambiato casacca sono stati la punta Cavaliere, passato alla Virtus Francavilla, e il centrocampista Antonio Grillo, passato al Rieti, elementi che avevano trovato pochissimo spazio.

Piacenza

La squadra di Franzini ha deciso di stravolgere il proprio reparto offensivo per cercare la promozione, se possibile diretta, in B. Fuori le prime punte Romero (passato al Sudtirol) e Pesenti (finito al Pisa) e l’ex rossonero Fedato (approdato al Trapani); dentro i grossi calibri come il francese Perez, arrivato dal Cosenza, l’ex Lucchese Terrani e il possente argentino Ferrari. Questi ultimi hanno bagnato il proprio debutto con gli emiliani andando a segno nel 2-2 di Pisa. Se la difesa è rimasta immutata, fatta eccezione per l’addio del comprimario Spinozzi, un rinforzo è giunto in mezzo al campo con l’innesto, in prestito dal Genoa, del viareggino Corsinelli.

Carrarese

A chi scrive onestamente sfugge, forse per una propria mancanza, il perché la squadra di Silvio Baldini non si sia rinforzata nel pacchetto arretrato, tallone d’Achille dei marmiferi. In ossequio alla filosofia di segnare un gol in più degli avversari, strada che difficilmente fa vincere qualsiasi tipo di campionato professionistico in Italia, alle cessioni di Coralli (Alessandria) e Addiego (Gozzano) il club ha replicato con l’ingaggio dalla Pistoiese dell’interessante Latte Lath. Arriva dal Cosenza il sostituto dell’infortunato Foresta: si tratta di Varone. Sulla corsia mancina è giunto, via Catania, l’esperto Luigi Scaglia. È durata solo una manciata di mesi l’avventura in gialloblù dello slovacco Varga, accasatosi nel Siena nelle ultime ore di mercato.

Arezzo

La rivelazione di questa stagione si è mossa con oculatezza e intelligenza. L’approdo alla corte di Dal Canto del trequartista Mattia Rolando, sette gol nel Gozzano, rappresenta un ulteriore upgrade nella rosa amaranto. In questa operazione, il percorso inverso è stato fatto dal pari ruolo Bruschi. Il giovane scuola Torino Butic rappresenta una valida alternativa a Brunori, mentre gli arrivi di Sereni (terzino sinistro dall’Imolese) e del viareggino Remedi (mediano svincolatosi dal Pro Piacenza) colmano i vuoti nei rispettivi settori. Gli addii di Stefanec, Keqi, Danese, Belvisi e Cenetti (svincolato che potrebbe interessare alla Lucchese) non spostano alcun tipo di equilibrio.

Siena

I bianconeri di Mignani hanno operato soprattutto nel pacchetto arretrato: il giovane De Santis è stato sostituito con il terzino destro Pedrelli, preso dal Livorno, lo stopper Russo, finito nel girone B alla Ternana, dal pari ruolo Varga. Dalla Sicula Leonzio giunge il classe 1996 Esposito, mentre come secondo portiere è arrivato Melgrati: è stata concessa la lista di svincolo all’esperto Belmonte.

Virtus Entella

Sono stati dei liguri, potenziali primi della classe con sei match da recuperare, i principali acquisti di questo girone A. Dal Monza targato Berlusconi è arrivato il fantasista Iocolano, la “zanzara” De Luca è tornata alla base dopo una non esaltante esperienza in Romania. La copertina, però, se la prende Matteo Mancosu, centravanti classe 1984 e tornato in Italia dopo le due stagioni in MLS con i Montreal Impact. A centrocampo da non sottovalutare l’innesto dell’italo-spagnolo Andrea Orlandi, ripescato nel campionato indiano. Innesti nel reparto offensivo che sono stati necessari per sopperire alla partenza di Diaw, salito in B nel Cittadella. Pure Germoni (Juve Stabia), Di Paola (Monza) e Benedetti (Pisa), quest’ultimo sostituito da Chiosa (Novara), hanno lasciato la truppa di Boscaglia

Pro Patria

Discorso identico all’altra Pro del girone. Con una classifica lusinghiera, i bustocchi sono in lotta per un posto nei play-off, il club ha inserito nella propria rosa due comprimari come il centrocampista Cottarelli e il centravanti Sean Parker, autore di sei mesi dimenticabili in quel di Lucca nella passata stagione.

Novara

La vera delusione del girone di andata è intervenuta massicciamente sul mercato per recuperare il terreno perso. Il terzino mancino Zappa (Juve B), lo stoppe Rigione (Chievo Verona) e l’esperto centrocampista Perrulli si inseriscono in tale direzione. Non fanno più parte della rosa di Viali Chiosa, l’ala destra Cattaneo (Gubbio), l’ala mancina Chaija (Ascoli) e il centrocampista Sciaudone (Cosenza)

Pontedera

Nessun movimento per i granata di Maraia, virtualmente salvi e decisi a regalarsi un sogno chiamato play-off

Pisa

Spostandoci di pochi chilometri, in quel di Pisa si è assistito ad una mini rivoluzione. Fuori Cuppone (Bisceglie), il portiere Cardelli (Cuneo), Zammarini (Pordenone) e Cernigoi (Rieti): dentro il cavallo di ritorno Verna (Carpi), il boliviano Gamarra, il trequartista Minesso (Padova), il centravanti Pesenti (Piacenza) e il difensore centrale Benedetti (Entella). Basterà per centrare la B?

Gozzano

Pochi ritocchi per una matricola che sta veleggiando nei tranquilli mari del centroclassifica. Partito Rolando in direzione Arezzo, i rossoblù si sono tutelati con gli arrivi di Bruschi, del centrocampista scuola Carpi Venturi e dell’ala ex Carrarese Addiego Mobilio. Alla voce cessione da segnalare il passaggio, a partire dell’estate 2019, al Crotone dei gioielli Messias, Evans e Petris.

Juventus B

In attesa di capire se questo esperimento vivrà un seguito nel campionato venturo, la seconda squadra della Juve si è mosso sul mercato per migliorare una classifica deludente. Sono arrivati il potente centravanti Mokulu, ex Carpi e Avellino, e il terzino mancino Masciangelo, mentre non saranno più allenati da Zironelli Emanuello (tornato a Vercelli) e Zappa (Novara).

Cuneo

Incurante della terribile situazione societaria, vedi seconda fideiussione non valida e stipendi non pagati, il Cuneo si è mosso sul mercato in entrata grazie agli arrivi di Cardelli (Pisa), Pecorini (ex Avellino) e Emmausso (Genoa). Sono state particolarmente pesanti, in base alla loro importanza nello scacchiere tattico di Scazzola, le partenze del portiere Marcone (Rieti), Mattioli (Sudtirol), Borello (Rende) e Romanò (Sudtirol)

Alessandria

Gli ultimi avversari della Lucchese hanno operato in entrata nella fase iniziale della sessione invernale. Già al Porta Elisa D’Agostino ha fatto debuttare i vari Coralli, Chiarello, Gemignani e Akammadu. In uscita da segnalare il passaggio della punta Talamo al Siracusa

Pistoiese

Pejovic, Piu e Fantacci sono i rinforzi invernali made in Empoli prelevati dagli arancioni. A questi tre va aggiunto il mediano ex Reggina Petermann. Alla voce cessioni vanno annoverati le partenze di Crisanto (Monopoli), Muscat (Olhanense) e Latte Lath (Carrarese)

Olbia

Gemmi, l’estroso Peralta (Novara) e Maffei (Pisa) sono gli innesti a disposizione di Filippi, tornato sulla panchina sarda dopo l’intermezzo di Carboni, per migliorare una classifica pericolosa. Esperienza isolana finita, invece, per Crosta (Livorno), Vergara, Tetteh (San Donato) e Calamai (Modena).

Albissola

Di due acquisti e una cessione il bilancio della matricola ligure. Il centravanti sloveno Bartulovic (Novara) e l’ala Cisco (Padova) vanno a rimpinguare le alternative offensive di Bellucci mentre lascia il club ligure il mediano Sancinito, capitano delle ultime due promozioni.

Arzachena

L’unica formazione che non ha mai pareggiato fino a qui si è affidata a due prestiti, la punta Cecconi dal Rimini e lo stopper Danese dal Chievo, per migliorare una rosa tecnicamente modesta. Sardi che obiettivamente rischiano di mantenere la C più per le disgrazie altrui che per meriti propri.