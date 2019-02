Sport



Campionati Italiani Invernali di Lanci al via, tutta la Virtus tifa Orlando

venerdì, 22 febbraio 2019, 12:33

Torna nuovamente a Lucca la grande atletica leggera italiana: tutto pronto infatti al campo scuola Moreno Martini per i Campionati Italiani Invernali di Lanci che avranno luogo questo weekend e attireranno nella nostra città i 107 atleti che in tutta Italia nelle scorse settimane si sono qualificati per la fase finale finale del torneo.



Un evento tricolore di grande importanza che per la sesta volta (dopo ben 5 edizioni consecutive dal 2012 al 2016) ritrova nella città di Lucca il proprio palcoscenico ideale grazie alla grande fiducia riposta dalla Fidal nelle capacità logistiche e ricettive della Atletica Virtus Lucca, che in tante occasioni si è dimostrata capace di gestire ed ospitare in maniera impeccabile eventi di tale caratura nazionale. Per due giorni quindi gli atleti virtussini e semplici cittadini e appassionati di sport avranno occasione di assistere alle prestazioni agonistiche del gotha del settore lanci nazionale: ben 18 sono infatti i titoli tricolori che verranno assegnati nei prossimi giorni, suddivisi tra le varie specialità (disco, martello e giavellotto) e categorie (assoluta, promesse e giovanile), sia maschile che femminile. Un appuntamento in cui la Virtus, ci auguriamo, sarà protagonista non solamente in qualità di società organizzatrice: altissime aspettative vengono infatti riposte dalla dirigenza biancoceleste nella prestazione (prevista domenica alle ore 13:00) di Roberto Orlando, unico virtussino in pedana nelle gare del weekend grazie alla sua qualificazione nel lancio del giavellotto assoluto. Al netto delle scaramanzie della vigilia infatti, Orlando si presenta all’appuntamento con tutte le carte in regola per ambire ad un risultato di eccellenza: è partita infatti in quarta la stagione agonistica dello specialista biancoceleste che un paio di settimane or sono ha dato bella mostra del proprio stato di forma a Salerno raggiungendo la distanza di 71,01 metri, un viatico più che incoraggiante grazie al quale Orlando può legittimamente ambire almeno alla medaglia di bronzo nella classifica assoluta, se non addirittura ai gradini più alti del podio.



Saranno invece appannaggio esclusivo delle altre società ospiti la contesa per gli altri titoli in palio, che sono equamente divisi nelle due giornate di gara: il programma delle finali prevede infatti per sabato le gare di lancio del martello (giovanile femminile alle 11:00, giovanile maschile alle 12:10, assoluto/promesse maschile alle 13:30 e assoluto/promesse femminile alle 15:20), per la domenica il lancio del disco (giovanile femminile alle 11:00, giovanile maschile alle 12:10, assoluto/promesse femminile alle 13:20 e maschile alle 15:10), mentre le varie categorie del giavellotto sono equamente divise tra le due mattinate (il reparto femminile competerà il sabato alle 11:50 nella categoria giovanile e alle 13:00 in quella assoluta/promesse, mentre gli atleti si confronteranno domenica rispettivamente alle 11:50 e alle 13:00). Tutte le competizioni sono ad ingresso libero e, per i curiosi e gli appassionati di settore, dopo ogni gara saranno disponibili sul canale youtube della Atletica Virtus CR Lucca commenti, interviste e video delle varie gare e delle premiazioni.