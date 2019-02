Coppa della Befana, successi per la Samurai Karate

Altri articoli in Sport

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:52

Lucca sarà tra le città che ospiteranno le gare dell’Elitè Round Under 17 Femminile. Si tratta di un appuntamento importante nell’ambito del torneo di qualificazione della Nazionale Under 17 Femminile alla fase finale del Campionato Europeo di categoria 2019

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:32

La passione per la pallacanestro non ha limiti né frontiere. Lo sanno bene i ragazzi di Fullcourt, il brand made in Lucca che ormai da tre anni si occupa di creare opportunità sportive per gli atleti di casa nostra

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:19

Palma di Maiorca (ESP). Nella quarta ed ultima prova della XXVIII Challenge Ciclista Mallorca, arriva il primo prestigioso piazzamento nella top ten per il team Amore & Vita - Prodir

domenica, 3 febbraio 2019, 21:08

Come una tappa del Tour De France. Rosablù sempre a condurre (salvo un 19-21 all'8'), che durante la salita del match danno strappi violenti. Avversari che provano e rientrare, si avvicinano, ma subiscono sempre un nuovo allungo del Bama

domenica, 3 febbraio 2019, 20:44

Lucca gioca un primo tempo gagliardo (considerando anche l'assenza forzata di Reggiani) facendosi a tratti anche preferire alla Passalacqua, ma paga un pessimo terzo quarto e deve cedere il passo a Ragusa e ad una scatenata Romeo

domenica, 3 febbraio 2019, 20:04

Non sfonda il Tau Calcio Altopascio che perde per 3 a 1 contro il Serricciolo. La prossima settimana i ragazzi di mister Cristiani saranno impegnati nel derby di casa contro il Marginone