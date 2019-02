Sport



Dall'Argentina arrivano i primi due successi stagionali per Amore & Vita - Prodir

mercoledì, 6 febbraio 2019, 11:42

Appena concluso l'importantissimo Tour of San Luis, il ciclismo argentino continua a vivere un'altra spettacolare corsa a tappe nelle strade della capitale Buenos Aires con l'84ma edizione del DOBLE BRAGADO.

Una gara storica e molto importante per il popolo Argentino e Sudamericano in generale. E subito c'è stata una partenza fantastica per il campione panamericano U23 di Amore & Vita - Prodir, Federico Vivas, che ha conquistato la vittoria nelle prime due tappe.

'Cachorro el Pitbull', così lo chiamano in Argentina che prende parte a questa corsa con la selezione della nazionale Argentina, ha fatto valere il suo potente sprint, vincendo entrambe le tappe con una netta supremazia e vestendo per adesso addirittura tre maglie di leader: quella della classifica generale, quella a punti e quella della combattività.

"Siamo partiti alla grande – commenta dalla Francia (dove il team si trova in attesa di prendere parte all'Etoille de Besseges) il d.s. Starchyk – a Mallorca, tra i big del ciclismo mondiale, abbiamo chiuso in crescendo, portando a casa un importantissimo 6° posto con Moncassin al Trofeo Palma e oggi dall'Argentina arriva questa bellissima notizia del doppio successo di Fede Vivas.

Non potevamo davvero chiedere di più per questo inizio di stagione. Sebbene vincere in una gara in Argentina possa apparire sulla carta più facile, vi posso assicurare che non lo è affatto. Anzi, questi successi meritano molta considerazione perché il ciclismo in Sudamerica viene interpretato con uno spirito tutto speciale e c'è una combattività ed uno spirito di agonismo fuori dal comune. Poi, proprio questa corsa è vissuta in maniera del tutto particolare dagli Argentini, visto che si tratta di una manifestazione con ben 84 anni di storia e tradizione, pertanto siamo orgogliosi di queste prime due affermazioni stagionali. Detto ciò, ci saranno ancora diverse occasioni per Vivas nel Doble Bragado, e siamo certi che il nostro 'Cachorro' non ci deluderà.

Dopo di che Vivas volerà in Italia e lo vedremo in azione anche qui da noi e sicuramente sarà un punto di forza aggiunto, molto utile al nostro team. Posso garantire infatti che quest'anno con Moncassin e Freuler in volata ne vedremo delle belle e ci sarà da divertirsi".

Intanto gli atleti di A&V – Prodir sono pronti per dare battaglia in Francia nell'Etoile de Besseges (quattro tappe in programma da domani 7 Febbraio al 10) con un Moncassin in grande forma ed il resto dei corridori determinati a mettersi in luce e dare il massimo ogni singolo giorno. Al via della corsa ci saranno: Marco Bernardinetti (ITA), Danilo Celano (ITA), Pierpaolo Ficara (ITA), Jan Freuler (SUI), Viesturs Luksevics (LAT), Max Moncassin (FRA), Iltjan Nika (ALB).