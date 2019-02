Sport



Dall'Italia alla Florida con Fullcourt, il brand sportivo con il cuore lucchese

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:32

La passione per la pallacanestro non ha limiti né frontiere. Lo sanno bene i ragazzi di Fullcourt, il brand made in Lucca che ormai da tre anni si occupa di creare opportunità sportive per gli atleti di casa nostra. L'esempio di questa filosofia sono i due cofondatori: Alessandro Petrini, ex allenatore della Pallacanestro Lucca e imprenditore, che ora abita a New York dove allena a Brooklyn la squadra femminile della Cristo Rey High School, e Gabriele Grazzini, originario di Capannori, che quest'anno lavora in Austria dove è vice allenatore dei Flyers Wels, nella massima serie, e responsabile del gruppo Under 19. Negli ultimi anni hanno portato allenatori americani in Italia a Ostia e a Genova, oltre che accompagnato giocatori italiani nei camp di tutta Europa, tra il Ticino, Parigi e Dublino, oltre che in Florida.

Quest'anno l'esperienza si ripete visto che i due hanno conseguito la certificazione per allenare negli Stati Uniti e sono pronti a ripetere l'esperienza che lo scorso anno li ha portati a sfidare in un torneo anche la squadra allenata da Jason Williams, per tutti "White Chocolate", uno dei playmaker più spettacolari in Nba dello scorso decennio, vincitore dell'anello nel 2006 a Miami con Wade e Shaquille O'Neill.

Il programma di quest'estate inizierà il 1° luglio da Parigi con 5 giorni di allenamento negli impianti dell'Università di Nanterre per conoscere una delle scuole tecniche emergenti a livello europeo.

Dal 12 al 26 luglio invece Fullcourt sarà in Florida per due settimane di immersione totale nella realtà americana, con l'opportunità di vivere nel campus più grande di tutti gli Stati Uniti, quello di University of Central Florida, a Orlando, di allenarsi nelle strutture dell'università con lo staff della Ncaa e anche di assistere agli allenamenti estivi della squadra che in questo momento è ai vertici dell'American Conference.

L'idea di Fullcourt è nata dalla voglia di Gabriele ed Alessandro di creare qualcosa di particolare per i ragazzi, allargando l'offerta al servizio di supporto per ottenere le borse di studio che consentono di studiare nelle università americane praticando sport di alto livello.