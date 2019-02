Sport



Decima giornata di campionati regionali: sei vittorie e cinque sconfitte per l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca

lunedì, 25 febbraio 2019, 09:39

Bilancio fra vittorie e sconfitte che torna ad essere positivo per le squadre lucchesi scese in campo quest'ultimo fine settimana. In C2, causa anche una formazione rimaneggiata, arriva nel giorne A una secca sconfitta 5-0 contro Livorno che però non compromette una classifica assolutamente tranquilla. Nel girone B fondamentale vittoria in chiave promozione sempre sul campo di Livorno con un soffertissimo 5-3; implacabile il solito Vasta con una tripletta e pesantissimi i punti di Carnicelli e Gherardi con la squadra che consolida sempre più il primo posto in classifica. Anche in D1 il bilancio è di una vittoria ed una sconfitta: nel girone A vittoria 5-0 contro Livornocon la squadra che si mantiene a punteggio pieno in classifica: due i punti per Alessi e Casini seguiti dal punto di Fiaschi. Nel girone B, ancora contro Livorno sconfitta indolore ai fini della classifica per 5-1 con il punto del sempre brillante Mankowski. In D2, nel girone A, fondamentale vittoria per 5-4 contro la capolista Carrara che tiene vivissime le speranze play-off: superlativa la tripletta per Mei Gildo accompagnata dagli ottimi due punti di Picchi. Nel girone B sconfitta in casa per 5-1 contro la capolista San Miniato con tanti sets combattuti ed il punto portato a casa dal rientrante Guidi. Nel girone C sconfitta al cardiopalma per 5-4 contro Pistoia decisa solo ai vantaggi del sets decisivo: due sono stati i punti di De Santis seguiti da quelli di Mei e Rossi (uno ciascuno). Infine nel girone D altra bella vittoria per 5-0 contro Pistoia che mantiene la squadra saldamente in testa alla classifica: due i punti per Nottolini e Mattioli seguiti dal punto di Chelini all'esordio stagionale. Passando alle D3, nel girone A importante vittoria per 5-2 contro Forte dei Marmi che mantiene la squadra al secondo posto: fantastica l'ennesima tripletta di Niccoletti seguita dagli ottimi punti di Baicchi S. e Farnocchia. Vince anche la squadra del girone B con un perentorio 5-0 ai danni di San Miniato mantenendo, anche in questo caso, ben saldo il secondo posto in classifica: ottime le doppiette per Amabile e Riccomini ed il punto di Cattani. Sfortunatissima invece la squadra del girone C che, sopra per 4-2 si fa rimontare ed esce sconfitta 5-4 sul campo di prato; ottimi comunque i punti di Rama (2) Dell'Orfanello e Toti.