Eleonora Gregori campionessa regionale di karate

lunedì, 18 febbraio 2019, 13:41

Si sono svolti a Firenze presso il palazzetto Cadorna in via Pontorno le eliminatorie dei campionati italiani filjikam, dove si accedeva alle finali nazionali che si svolgeranno a Ostia. L’atleta Eleonora Gregori in forza alla Samurai Lucca si è aggiudicata il primo posto nella categoria Seniores meno 55 kg vincendo tre combattimenti consecutivi contro le agguerrite concorrenti di Livorno, Siena ed Arezzo, aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale.

Nella foto: Eleonora Gregori in pausa dopo la premiazione.