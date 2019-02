Sport



Geonova battuta in casa dai Pino Dragons

sabato, 16 febbraio 2019, 23:37

Geonova – Pino Dragons

19/18 – 18/19 – 21/13 – 16/24 – 7/9

19/18 – 37/37 – 58/50 – 74/74 – 81/83

Geonova: Zita 9, Romano 18, Tempestini 15, Russo , Nesi 12, Puccinelli , Simonetti , Tessitori 12, Pagni 12, Redini , Pierini 3. All. Piazza, Vice Chiarello, Ass. Puschi

Pino Dragons: Marotta , Biagini , Merlo 6, Pracchia , Filippi 24, Passoni 11, Goretti 5, Verrigni , Poltroneri 21, Zappia 11. All. Del Re, Vice Pilli, Bifarella

Sulle note sfumate degli Ac Dc prende il via LA PARTITA, clima e pubblico delle grandi occasioni, i primi due minuti sono di studio, interrotti da un fallo che manda Nesi in lunetta per i primi due punti del match.

Il ritmo sale e diventa decisamente intenso, le due squadre adesso sono molto reattive e viaggiano appaiate nel punteggio, a quattro dalla prima sirena il tabellone segna 9/8, la risposta del Pino è affidata a Poltroneri che dall'angolo segna i tre punti per 9/11.

A riportare la Geonova avanti ci pensa prima Tempestini dai liberi e Tessitori da sotto e Nesi su palla recuperata si invola e la mette per il 17/13, ma il Pino ovviamente non ci stà ed ha giocatori a sufficienza per rintuzzare le puntate della Geonova e lo fa in chiusura di tempo con Verrigni per i tre punti che mandano le squadre alla prima pausa sul 19/18

Partita che riprende sugli stessi veloci ritmi dei primi dieci minuti, caratterizzata da qualche scontro un più acceso che frammenta il gioco delle due compagini con il punteggio che rimane quasi costantemente in parità, a due minuti dal riposo lungo è il Pino che tenta la fuga con Goretti e Passoni per il più quattro 32/36, la risposta è veloce e di quelle che fanno male, Tessitori da sotto e Tempestini dalla distanza riportano la Geonova a tre secondi dal riposo in vantaggio, 37/36

Di nuovo in campo per il terzo quarto, con le squadre che sembrano essersi rigenerate durante la pausa, in campo si viaggia veloci, molto veloci in continui ribaltamenti, la Geonova sembra avere una mezza marcia in più, Romano e Zita lanciano la squadra sul più cinque, ma è davvero dura per i ragazzi di Piazza, Il solito Poltroneri e Filippi riportano il Pino a meno uno, a quattro dalla terza sirena.

Sono i liberi che spingono i bianco/rossi avanti, Pierini, Pagni, Tempestini e poi Zita e ancora Pierini da sotto in un bel crescendo, a fine terzo il tabellone segna 58/50

Ultimo giro di boa di un gran bella partita, con una Geonova che nel terzo quarto ha dato una sonora spallata al Pino con un parziale da 21/13 che ha minato alcune certezze dei fiorentini tanto da subire un altro mini break da 5/0 che porta al più dodici la Geonova.

Il Pino non è certo squadra che si arrende facilmente, Filippi si fa carico di dare una scossa alla propria truppa andando a segno per ben tre volte con Poltroniere che ci mette la sua ciliegina fino a tornare sotto a meno due, ma stasera non scherza neanche la Geonova, Nesi risponda dalla distanza, a un minuto e undici dal termine la Geonova conduce per 74/68, solo 38 secondi e Poltroneri calibra una parabola a lunga gittata e il Pino è a meno, si gioca ancora negli scampoli di tempo, Pagni va in lunetta, zero su due e palla ai Fiorentini per un'altra tripla a firma Poltroneri e tre secondi dal termini il Pino conduce 72/74, ma c'è ancora una possibilità Tempestini è sui liberi zero su, a levare le castagne dal fuoco questa volta è Nesi 74/74 e siamo all'Overtime

E' Tempestini che si fa perdonare i due liberi sbagliati aprendo con un canestro e fallo subito per i primi tre punti del mini tempo supplementare, poi è Pagni che si fa largo sotto canestro per altri due punti, Passoni accorcia con una tripla e di nuovo Pagni per l'81/78 a due minuti dal termine, un vantaggio che non da assolutamente tranquillità con un avversario come il Pino Dragons.

Ai liberi questa volta ci sono gli ospiti e non sbagliano 81/83 e di nuovo solo 9 secondi da giocare, Tessitori sui liberi zero su due e Pino in lunetta uno su due, ma non c'è più tempo i due punti in palio vanno ai fiorentini al termine di una partita lottata e sempre in bilico.