Geonova di scena a Montale

venerdì, 22 febbraio 2019, 09:05

La Geonova gioca la 19^ di campionato in trasferta, a Montale, comune nella provincia di Pistoia, contro la locale squadra, Axa Montale.

Attualmente i montalesi sono in piena zona play-off, occupando la settima posizione, con in dote 16 punti, per undici partite perse e otto vinte, non ostante la bilancia penda verso un numero maggiore di sconfitte, resta di fatto una squadra a cui non si può concedere nulla ed è capace di lottare fino alla sirena finale, molte delle sconfitte subite sono terminate con margini minimi, tranne quelle con il Pino, la Pielle e la Geonova, conclusesi con un passivo da doppia cifra.

Tra le sue fila gioca Magni, classe 93 che attualmente gira a più 20 di media a partita, secondo nella classifica realizzatori, poi c'è Evotti, un altro ragazzo dell'88 dal polso bello caldo, ancora un senior classe 93 come Della Rosa e Magnini l'ultimo tra gli "anziani", poi uno stuolo di ragazzi che vanno dai 18 ai 22 anni, insomma le bocche da fuoco e la forza lavoro non gli mancano.

La Geonova si presenterà a Montale con un roster non al completo, vista l'assenza di Barsanti, non ancora recuperato del tutto, ma decisa come non mai a riscattare la sconfitta casalinga con il Pino e riprendere la corsa verso il secondo posto, idea che anche coach Piazza sposa in pieno.

"A questo punto della stagione l'obbiettivo è andare al secondo posto, sappiamo che sarà molto difficile, il nostro calendario non è per niente agevole, visto che abbiamo nelle otto partite che restano da giocare, tre in casa e cinque fuori e soprattutto le cinque fuori casa sono tutte difficili, noi dobbiamo apprestarci a giocarle come fossero già dei play-off un po' come è stata la partita contro il Pino Dragons, quella di Sabato è stata sicuramente una buona partita da un punto di vista tecnico e agonistico, dobbiamo fare otto partite dove ogni volta si dovrà dare il cento per cento a cominciare da questa con il Montale che è una squadra che attualmente sarebbe dentro i play-off , quindi sarà una partita dura, ma abbiamo tutte le possibilità per andare a vincere. Nella partita in casa abbiamo fatto sicuramente una buona prestazione, ma è necessario fare attenzione, loro sono una squadra giovane, tosta fisicamente, noi dovremmo essere bravi a giocare contro i loro cambi difensivi che è una delle loro caratteristiche e riuscire a miscelare il gioco interno e quello perimetrale per arrivare alla vittoria "

Palla a due, sabato 23 Febbraio ore 18:30 Palazzetto Comunale di Montale.