Geonova strapazza Montevarchi

domenica, 10 febbraio 2019, 02:02

Montevarchi – Geonova

22/27 – 4/21 – 18/17 – 16/20

22/27 – 26/48 – 44/65 – 60/85

Fides Montevarchi: Daniel 11, Caponi 4, Sereni 7, Malatesta 8, Guilavogui 2, Batistini, Baldini, Neri 4, Masciadri, Sereni, Bonciani 13, Baldinotti 11. All. Venturi vice Terrigni

Geonova: Zita 5, Nesi 17, Pagni 5, Tempestini 7, Romano 11, Barsanti 11, Russo 3, Puccinelli , Tessitori 16, Pierini 10. All. Piazza Vice Chiarello Ass. Puschi

La Geonova esce vittoriosa dal Palazzetto di Montevarchi, portandosi a casa due utilissimi punti. Tutto è andato secondo pronostico, un Montevarchi battagliero ha dato filo da torcere ai ragazzi di Piazza per tutto il primo quarto, poi è salita in cattedra la Geonova con un parziale davvero importante di 4/21 nel quarto che precede il riposo lungo.

Una ripresa molto soft porta le due squadre fino a 4 dal termine del terzo quarto ad un mesto parziale di 5/4, poi dopo un Time-Out energizzante si torna a giocare a basket con una Fides che prova in ogni modo di recuperare il gap, ma senza riuscire ne ad avvicinare ne ad impensierire i bianco/rossi del Cmb che con tranquillità controllano chiudendo l'incontro avanti di 25 lunghezze.

Fischio di inizio e palla ai padroni di casa, Nesi in lunetta per i primi liberi della serata, uno su due, poi Caponi, Tempestini, Guilavogui, ancora Nesi dai liberi, questa volta due su due e Malatesta risponde, è la Fides che conduce il gioco con la Geonova incollata ad una sola lunghezza di distanza.

A 3 e 36 dalla prima sirena è Tessitori che da la svolta alla partita portando la Geonova avanti di uno ed è sempre Tessitori dai liberi ad aumentare il vantaggio e sempre lui poco dopo realizza da due, a dargli manforte arriva Barsanti con due tiri dai 6 metri e 75, in chiusura di tempo è di nuovo Tessitori che realizza, dalla sponda Montevarchi, Daniel e Malatesta mantengono il contatto per il 22/27 del primo quarto.

E' Tessitori che la fa da padrona in inizio di secondo quarto, mettendo in cascina altri quattro pesantissimi punti per il più 9, la Geonova ha ingranato le marce lunghe, Barsanti, Pagni Pierini fanno da contorno a Tessitori già in abbondante doppia cifra, si va alla sirena per il riposo lungo, con i ragazzi di Piazza decisamente in fuga,48 punti all'intervallo, mentre per i padroni casa che si avviano negli spogliatoi un bottino di 26 punti di cui solo 4 conquistati in questa frazione di gioco.

L'inizio del secondo tempo è decisamente al rallenty, una serie di errori fanno scorrere il cronometro senza che nessuna delle due compagini riesca ad infilare un solo pallone nel cesto.

A due minuti dall'inizio sono i padroni di casa a sbloccare con una bella tripla, perché invece si sblocchi la Geonova bisogna aspettare ancora quasi due minuti per vedere Nesi segnare su un Tap-in una ripresa non bella e anomala, a quattro dal termine il parziale è davvero ingrato 5/4 e la Fides chiede Time-out.

La breve interruzione deve essere stata teraupetica, perché al rientro in campo il gioco prende vita, si torna a segnare con continuità da ambo le parti, con i padroni di casa che cercano di cambiare ritmo, recuperando punti, scalando dal meno 22 al meno 18, ma questa volta è il capitano a gelare i padroni di casa con una delle sue triple, poi sulla scena appare Zita, canestro e fallo e sono altri tre punti per un finale di terzo quarto che vede le squadre sul 44/65

Ultimo quarto con la Geonova in controllo, avanti di oltre 20 punti, per la franchigia di Montevarchi in questo quarto fa tutto Bonciani, prima con una tripla dalla distanza e poi dai liberi per salire a meno 19, ma Romano e Pierini spiegano a chiare lettere chi è comanda, riportando il vantaggio al più 23.

Una indomita Fides ci prova ancora con Sereni da due e con un bravo Baldinotti che realizza in stretta sequenza due triple, ma non c'è storia questa sera, Nesi, Pierini e Russo chiudono l'incontro per il più 25 finale.