Gesam sul campo della capolista Venezia

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:26

Il motorsport lucchese è in piena salute. Questo il dato che è emerso questa mattina, venerdì 22 febbraio, nella sede dell’Automobile club di Lucca a Sant’Anna dov’è stato presentato il calendario degli eventi motoristici, promosso e sostenuto, direttamente o indirettamente, da Aci Lucca, in programma per il 2019

venerdì, 22 febbraio 2019, 12:33

Torna nuovamente a Lucca la grande atletica leggera italiana: tutto pronto infatti al campo scuola Moreno Martini per i Campionati Italiani Invernali di Lanci che avranno luogo questo weekend e attireranno nella nostra città i 107 atleti che in tutta Italia nelle scorse settimane si sono qualificati per la fase...

venerdì, 22 febbraio 2019, 09:05

La Geonova gioca la 19^ di campionato in trasferta, a Montale, comune nella provincia di Pistoia, contro la locale squadra, Axa Montale

giovedì, 21 febbraio 2019, 17:23

Questa mattina, le giocatrici Giulia Gatti, Erika Reggiani e Nene Diene accompagnate dal direttore sportivo Lidia Gorlin e dal responsabile della comunicazione del club Massimo Branchetti, hanno incontrato gli alunni delle nove prime classi della scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio

giovedì, 21 febbraio 2019, 15:42

Inizia alla grande la stagione sportiva per la società lucchese. Domenica 17 febbraio si è tenuta a Firenze la prima prova del campionato regionale Ritmica Europa. Le 43 atlete delle società bianco rossa hanno ottenuto ottimi risultati riportando a casa 30 medaglie

giovedì, 21 febbraio 2019, 10:57

Sabato 16 febbraio è iniziata a Firenze la nuova edizione del Torneo Regionale “G. Nepi“, sul ring della palestra “Montagnola“ all’Isolotto Lorenzo Garofano ha dato il via ufficiale alla nuova stagione agonistica della Pugilistica Lucchese (il 2018 è stato un anno da incorniciare sia per risultati individuali, sia per il...