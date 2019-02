Sport



Il Basket Le Mura nell'ambito del progetto Stop Bullying incontra gli alunni della scuola media di San Concordio

giovedì, 21 febbraio 2019, 17:23

Il Basket Le Mura, con il progetto Stop Bullying, fa tappa per la prima volta in una scuola media. Questa mattina, le giocatrici Giulia Gatti, Erika Reggiani e Nene Diene accompagnate dal direttore sportivo Lidia Gorlin e dal responsabile della comunicazione del club Massimo Branchetti, hanno incontrato gli alunni delle nove prime classi della scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio. Nel corso del confronto, dinamico e divertente, si è parlato di sport come strumento di aggregazione e di contrasto al bullismo nonché della filosofia del rispetto di regole e avversari. Tantissime le domande e le curiosità da parte degli studenti che hanno partecipato con grande entusiasmo, maturità e interesse all'iniziativa. Coraggio, fiducia, responsabilità, esempio e sacrificio le parole chiave dell'incontro teso a diffondere i valori positivi della pratica sportiva.

Un particolare ringraziamento al dirigente scolastico Gino Carignani, alla docente Federica De Sanctis, referente dell'istituto per il progetto, e a tutti gli insegnanti e gli alunni per l'accoglienza e l'ospitalità.