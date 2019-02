Sport



Il Centro Equitazione La Luna premiato al gran galà Equitazione Toscana Federazione Italiana Sport Equestri

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:26

E' presso la Capannina di Franceschi (Forte de Marmi) che si è svolta la tradizionale serata di Gala, organizzata dalla Fise Toscana, dove sono stati premiati tutti i cavalieri e le amazzoni Toscani che si sono distinti nelle varie discipline equestri nella stagione sportiva 2018.

A presenziare la serata, il Presidente Nazionale F.I.S.E. Dott. Marco Di Paola che con il Presidente Toscano Dott. Massimo Petaccia, coadiuvato da altri presidenti regionali e dai consiglieri Toscani, hanno avuto il compito di premiare ad uno ad uno gli atleti, provenienti da tutta la regione, convocati per questo riconoscimento dalla Federazione Toscana.

Nove le Medaglie conquistate dal Centro Equitazione La Luna a.s.d. di Lucca, che hanno interessato le discipline olimpioniche del Paradressage, del Dressage e del Salto Ostacoli.

Medaglia d’Argento ai Campionati Tecnici Assoluti di Paradressage nella categoria Esordienti per Samele Del Carlo con lo stallone frisone Liutsie svolti presso le Scuderie del Gruppo Equestre Brughiera a Casorate Sempione (Va); e ancora una Medaglia d’Argento per Samuele nella medesima categoria al Trofeo Multidisciplinare Toscano.

Due le Medaglie d’Oro individuali e una d’Argento a Squadre per Francesco Filippo Grassini con il suo pony pezzato Lucky nella categoria di Avviamento al Dressage; Medaglia d'Oro per la giovanissima Ylenia Carbonari con la pony Venere in Coppa Toscana 2018 di Salto Ostacoli nella Categoria LBP70, e ancora Medaglia D'Oro per Chloè Manager Petri, ai Campionati Toscani Indoor di Salto Ostacoli in sella a Elton nel Trofeo allievi patenti A e Medaglia di Bronzo in Coppa Toscana questa volta in sella a Scandalosa Gilda nella categoria LB60. Per finire Medaglia D’oro anche alla giovane istruttrice di tutti questi ragazzi, Alessandra Deverio che in sella alla grigia Clarissa, hannover di 8 anni, ha vinto il Campionato Toscano Indoor Salto Ostacoli categoria Criterium Senior 1° Grado.

Gradita presenza al tavolo del Centro Equitazione La Luna, oltre ai familiari degli allievi, l'Avv. Mauro Domenici, Presidente dell'Ass.ne “Giovani Avvocati Lucchesi” e il Sig. Domenico Passalacqua, Presidente dell'Ass.ne “Lucca senza Barriere” che hanno condiviso i successi sportivi dei nostri allievi ma cosa più importante condividono il lavoro quotidiano svolto presso le nostre strutture, in particolare per quanto riguarda gli IAA, ossia gli Interventi Assistiti con gli Animali sia in qualità di Centro Interventi Assistiti con il Cavallo, sia di Centro Sport Equestri Integrati che di Centro di Avviamento Sportivo Paralimpico.

Grandi aspettative per questo 2019, nuovi cavalli in arrivo per alcuni allievi che intendono migliorare le loro prestazioni sportive e diversi progetti in fase di svolgimento come “S-cavalcando le diversità” , progetto riservato ai diversamente abili ma non solo, che vista la sua valenza sociale oltre che sportiva, ha avuto il sostegno di OSO Ogni Sport Oltre promosso dalla Fondazione Vodafone Italia con una raccolta fondi tramite crowdfunding sulla piattaforma OSO finalizzata all’acquisto e messa in opera di un rettangolo da dressage; e ancora diverse manifestazioni in programma come “Equilucca 2019”, una passeggiata in sella e in carrozza nella città ducale attesa per luglio 2019.