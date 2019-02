Sport



Il Tau perde contro il Serricciolo

domenica, 3 febbraio 2019, 20:04

3 - 1

SERRICCIOLO: Scolari, Sartini, Iovanovich (31' 2t Perini), Mencatelli, Manenti, Mameli, Marchionna, Shqypi (37' 2t Carnaccioli), Iardella, Bertolla, Tavoni (46' 2t Malatesta). A disp: Santini. Allenatore: Bertacchini.

TAU CALCIO: Lavorgna, Lenci (20' 2t Haoudi), Franceschi, Donati, Michelotti, Giardini, Lunardini, Barbaro (49' 2t Vanni Andrea), Tognotti, Pieri (10' 2t Sardelli), Biggi. A disp.: Daviddi, Vannucci, Vanni Leonardo, Paoletti, Balli, Del Sarto.

MARCATORI: Donati, Shqypi, Mencatelli (2). Allenatore: Cristiani.

NOTE: Ammoniti: Barbaro, Franceschi.

Arbitro: Simone Cremonini della sezione di Pisa.

Non sfonda il Tau Calcio Altopascio che perde per 3 a 1 contro il Serricciolo. Campo molto allentato a causa della pioggia che costringe le due formazioni a calciare lungo e a rincorrere. Parte bene la squadra amaranto che segna il primo gol dopo dieci minuti dall'inizio grazie a Donati. Pareggia al 25' il Serricciolo con Shqypi ben servito in area da Mencatelli. Sarà proprio Mencatelli a segnare le due reti successive. Nel secondo tempo il Tau spinge e cerca di recuperare, senza però riuscire a concretizzare.

Allungano le distanze le prime tre della classifica, Serricciolo, Don Bosco Fossone e River Pieve, con il Tau al quarto posto, a otto punti dalla capolista.

La prossima settimana i ragazzi di mister Cristiani saranno impegnati nel derby di casa contro il Marginone.