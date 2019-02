Sport



Inizia con un ko la poule promozione per il Rugby Lucca

lunedì, 18 febbraio 2019, 09:39

RUGBY LUCCA – GISPI PRATO 10-31

Inizia con un pesante passo falso il cammino del Rugby Lucca nella Poule promozione. I ragazzi di mister Matteo Giovannico sono stati infatti sconfitti in casa dai Gispi Tigers in quello che era considerato lo scontro diretto tra le due principali favorite per la vittoria finale. I rossoneri hanno patito le molte assenze (ultimo in ordine di tempo il mediano d’apertura Carignani che ha dato forfait a pochi minuti dall’inizio della partita) ed in generale una condizione fisica precaria per molti giocatori. Dall’altra parte invece, la squadra pratese si è dimostrata molto quadrata ed ha portato a casa la vittoria con pieno merito.

E dire che la giornata dei rossoneri era iniziata nel migliore dei modi. Lucca infatti, nel primo quarto di gara, domina in lungo e in largo e passa meritatamente in vantaggio prima con Pippi che trasforma un calcio di punizione e poi con capitan Mei che schiaccia in meta dopo una ripartenza da mischia ordinata. Sembra tutto in discesa per la squadra di casa quando ecco arrivare il black out. Da questo momento in poi infatti il pallino del gioco passerà in mano agli ospiti che non lo lasceranno più fino al termine dell’incontro.

Lucca continua a perdere pezzi (dovrà uscire dal campo per infortunio anche Tommaso Cartanese) e a calare di condizione. Il Gispi invece, dopo un inizio da incubo, si ritrova e imbastisce una partita solida e senza fronzoli, tutta basata sull’impatto fisico. Una scelta che si rivelerà azzeccata. Lucca infatti non riesce a reggere l’urto: sempre più in affanno i locali iniziano a concedere varchi sempre più grandi per gli ospiti che alla fine riescono a ribaltare il risultato e a portare a casa l’incontro.

A conti fatti, il 10-31 finale è risultato giusto che ha rispecchiato i reali valori in campo. Tra le fila lucchesi c’è il rammarico di non aver potuto schierare la formazione migliore in quella che era la partita più importante dell’anno. In particolare l’assenza di ball carrier di peso e della mediana titolare ha influito in maniera importante sul rendimento della squadra. Un passo falso che però non pregiudica la chances promozione di capitan Mei e compagni. Ci sono infatti ancora 9 partite da giocare e Lucca avrà la possibilità di recuperare.

Ora i rossoneri hanno due settimane di tempo per preparare al meglio la trasferta di Firenze contro il Florentia. Unico obiettivo possibile: i 5 punti.