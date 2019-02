Sport



La Pugilistica Lucchese al primo posto nella classifica di merito in Toscana

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:09

La stagione sportiva dell’anno passato ha visto in tutta la Toscana un’ulteriore crescita dello sport del pugilato, sport rappresentato in Italia esclusivamente dalla Federazione Pugilistica Italiana. Nella speciale classifica di merito che ogni anno la Federazione stila per premiare le società pugilistiche più attive la Pugilistica Lucchese occupa un posto di assoluto rilievo migliorando anche la sua posizione rispetto al 2017. In Toscana la scuola lucchese si piazza infatti al 1° posto assoluto con 2882 punti e ben 155 incontri disputati nei 12 mesi del ’18 ( una medi di 15 incontri al mese se togliamo i mesi di Gennaio e Agosto in cui non c’e attività ) , al 2° posto la Boxe Mugello ed al 3° posto il Boxing Club Firenze .Nelle ultime 10 stagioni solo la Pugilistica Lucchese è riuscita a sorpassare la Boxe Mugello ( 2011 e 2018 ) a conferma del grande lavoro svolto nella palestra dell’Istituto Pertini a due passi dalle mura . I dati della Toscana ci parlano di 68 società pugilistiche tesserate nel ’18 , 127 manifestazioni di pugilato organizzate in tutta la regione , di 2510 tesserati di cui agonisti 612 oltre a trenta professionisti.

A giorni verrà stilata la classifica nazionale ( nel 2017 la Pugilistica Lucchese era al 15° posto ) a cui concorreranno 940 società ma già il 1° posto in Toscana fa prevedere un notevole salto in avanti della Pugilistica Lucchese che potrebbe arrivare a ridosso della prime classificate.

La Pugilistica Lucchese è sicuramente una delle eccellenze dello sport cittadino ( il pugilato per dati nazionali è comunque il 4° sport tra le discipline del Coni ) ma da anni chiede a gran voce una sede adeguata ovvero uno spazio in cui poter allestire una vera palestra di Pugilato : la sede del Pertini riesce a svolgere la sua funzione di palestra ma non è possibile allestirvi al suo interno una vera palestra di pugilato perché ovviamente può essere utilizzata solo in orario extrascolastico , il rapporto con la scuola e la Provincia a cui appartiene lo spazio è molto buono all’insegna della massima collaborazione ma l’attività sportiva del Pugilato è notevolmente ridimensionata sia per orari che per attrezzature non essendo possibile installare per motivi di sicurezza scolastica nemmeno gli specchi cosi come molti attrezzi fissi , per adesso si và avanti perché non ci sono alternative e la Pugilistica Lucchese si tiene ben stretta questa sede ma quasi ogni settimana lo staff tecnico si rivolge all’amministrazione per risolvere questa situazione anche con progetti a lungo termine purchè sia stabilita una sede ed una data: il recupero di uno spazio inutilizzato sarebbe la soluzione migliore , ma fino ad ora non ci sono progetti in via di sviluppo ( Bacchettoni , San Lorenzo a Vaccoli ) . Auspichiamo una risposta anche perché lo sport e una sana attività anche ludico motoria porta indubbi benefici a tutta la comunità , la Palestra del Pertini con tutti i suoi limiti ogni sera è frequentata da un altissimo numero di praticanti di ogni età e provenienza e sono molti i ragazzi che vengono seguiti anche non solo in ambito sportivo ma anche sociale , serve dare una risposta a queste richieste.