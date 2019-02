L’equitazione è la nuova sfida per Andrea Lanfri

Altri articoli in Sport

sabato, 16 febbraio 2019, 10:20

Il pilota giovane lucchese sarà al via del campionato europeo Endurance a bordo di una Porsche 911 RSR e punterà alla conquista del titolo

venerdì, 15 febbraio 2019, 11:31

Finalmente è ora di correre e versare sudore sulle strade italiane e come consuetudine sarà la prestigiosissima classica Trofeo Laigueglia ad essere il palcoscenico adatto per questo momento tanto peculiare per i colori di Amore & Vita - Prodir

venerdì, 15 febbraio 2019, 10:20

Al Palatagliate si presenterà la Enic Firenze, meglio conosciuta come il Pino Dragons. una squadra che dall'inizio del campionato non ha perso una sola partita, viaggiando come un vero e proprio rullo compressore, schiacciando tutti gli avversari che le si sono presentati davanti

venerdì, 15 febbraio 2019, 08:39

Domenica 17 febbraio, palla a due alle ore 18.00, sarà Gesam Gas & Luce Le Mura – Famila Wuber Schio. In altre stagioni sarebbe stato certamente il match di cartello della giornata e per storia lo è ancora

giovedì, 14 febbraio 2019, 16:45

Per lo sfortunato scalatore laziale uno stop di almeno sei mesi. Mentre, sono molto meno preoccupanti le condizioni dello sprinter argentino, già vincitore di due corse quest’anno (e caduto in gara), che dovrà stare fermo per tre settimane

giovedì, 14 febbraio 2019, 11:18

E’ tutto pronto in casa Pro Cycling Team dove si stanno affilando le armi in vista dell’inizio della nuova stagione. La squadra, giovane e frizzante, è pronta a dare battaglia su tutti i tipi di percorso e in tutte le gare