Lucca Marathon protagonista nel week-end

Altri articoli in Sport

martedì, 26 febbraio 2019, 11:12

Quando sport e solidarietà vanno a braccetto ecco che nasce un evento benefico per raccogliere fondi da destinare ad associazioni di volontariato. Ed è esattamente quello che è successo per la seconda edizione della Flying Run

martedì, 26 febbraio 2019, 09:57

Il ventenne lucchese, dopo il 2018 "di rodaggio" ha deciso di riproporsi nel Campionato Italiano, con una Peugeot 208 R2, per il titolo riservato alle due ruote motrici, oltre che per il Trofeo monomarca Peugeot 208

lunedì, 25 febbraio 2019, 17:32

Un successo la giornata di sabato 23 al Bernardo Romei. In occasione dei raggruppamenti delle categorie Under 6 e Under 8 il campo da rugby si è affollato di tantissimi bambini provenienti da tutta la Toscana

lunedì, 25 febbraio 2019, 09:39

Bilancio fra vittorie e sconfitte che torna ad essere positivo per le squadre lucchesi scese in campo quest'ultimo fine settimana. In C2, causa anche una formazione rimaneggiata, arriva nel giorne A una secca sconfitta 5-0 contro Livorno che però non compromette una classifica assolutamente tranquilla

domenica, 24 febbraio 2019, 21:58

Onore ai vincitori, ma solo applausi per un grande Bama che da qui in avanti dovrà indossare l'elmetto, trarre, come in questo mach, forza e consapevolezza dalle assenze e andare all'assalto dei play-off. Che sarebbero meritati

domenica, 24 febbraio 2019, 21:55

Le Mura gioca una gara gagliarda per 40 minuti sul parquet della capolista ma è costretta a lasciare i due punti all'Umana Reyer. In casa lucchese superba la prestazione di Graves