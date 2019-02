Sport



Lucca Marathon, tutti i risultati del fine settimana

martedì, 19 febbraio 2019, 01:09

E’ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per il team “Lucca Marathon” quello che si è appena concluso. Gli atleti sono stati protagonisti delle gare svolte in varie località della Toscana.

A Firenze, nella quarta prova del Gran Prix Toscano di Cross, ha ben figurato Francesco Fabbri, giungendo 45° assoluto, e 1° della sua categoria, in un lotto di partenti di tutto rispetto.

Ottime prestazioni nella mezza maratona di Scandicci per i nostri ragazzi, ed in particolare per Simone Serafini 38°,Paolo Cogilli 40° e Marco Osimanti 5° Veterano.

Bene anche Rubinelli, Bertini, Dongarrà, Massagli e Angelini. Personal Best per Massagli, Cogilli, Dongarrà e Serafini.

Alla “Scarpinata di Granocchio”, classico appuntamento invernale giunto quest’anno alla sua 33° edizione, trionfo della squadra del baluardo, con le nette vittorie di Alessandro Ristori tra gli assoluti e di Mauro Paolinelli tra i veterani. Per entrambi uno strepitoso stato di forma, come si era già visto sette giorni prima a Pescia.

Bene anche Daniela De Felice, come sempre protagonista al femminile della squadra.

Continuano intanto i lavori per la messa a punto della Lucca Half Marathon che si correrà il 5 Maggio sulle nostre strade. Tutta la squadra è chiamata a dare il proprio contributo, per quella che si preavvisa come una vera festa dello sport e della cultura