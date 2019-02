Sport



Lucca ospita la Nazionale di calcio femminile Under 17

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:52

Lucca sarà tra le città che ospiteranno le gare dell’Elitè Round Under 17 Femminile. Si tratta di un appuntamento importante nell’ambito del torneo di qualificazione della Nazionale Under 17 Femminile alla fase finale del Campionato Europeo di categoria 2019.

Allo Stadio Porta Elisa, mercoledì 27 marzo, i riflettori saranno tutti puntanti sulla sfida tra Italia e Danimarca per una giornata all’insegna dello sport ai massimi livelli.

“Siamo lieti di poter ospitare una gara di tale calibro al nostro stadio cittadino – commenta l’assessore allo Sport, Stefano Ragghianti – Per questo ringraziamo la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ci ha permesso di essere protagonisti di questo importante torneo che vedrà in campo il meglio del calcio femminile under 17. L’appuntamento con lo sport ai massimi livelli è sempre un momento emozionante dove la passione sportiva si coniuga con i valori importanti di cui lo sport è veicolo come il rispetto delle regole e dell’avversario, la determinazione e l’impegno per raggiungere i traguardi sperati. Invitiamo fin da ora tutta la cittadinanza a prendere parte a questo appuntamento dove ad andare in scena sarà il calcio dei massimi livelli e a supportare le giovani Azzurre”.

La gara di Lucca rientra in un calendario di tre giornate (21, 24 e 27 marzo) in cui saranno protagoniste anche lo stadio Bui di San Giuliano Terme e lo stadio Bellucci di Agliana. Parteciperanno al prestigioso torneo, oltre all’Italia anche le nazionali dell’Islanda, della Danimarca e della Slovenia.