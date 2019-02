Sport



Marina Petri e Patrizia Lorenzoni in azzurro per i Mondiali Special Olimpycs di Abu Dhabi

mercoledì, 27 febbraio 2019, 11:30

Siamo ormai vicini al grande evento iridato sportivo ed umanitario dei “Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2019 che si terrà ad Abu Dhabi uno dei sette emirati negli Emirati Arabi Uniti, nonchè la capitale e che vedrà difendere i colori azzurri dell’Italia anche due lucchesi: Marina Petri come atleta nel bowling e Patrizia Lorenzoni come coach del bowling femminile entrambe dell’Asd L’Allegra Brigata Team Lucca. L’evento, che si terrà dal 14 al 21 marzo, è caratterizzato da sette giorni di gare in 24 discipline sportive: calcio, badminton, pallacanestro, beach volley, bocce, pallamano, ping pong, tennis e pallavolo, atletica, ciclismo, kayak, nuoto in acque libere, pattinaggio a rotelle, vela, nuoto e triathlon, equitazione, judo, ginnastica artistica e ritmica, bowling, golf e powerlifting. Ai Giochi sono attesi circa 7mila atleti Special Olympics, 2.500 coach, coinvolgerà circa 20mila volontari e sono stati calcolati fino a 500mila spettatori e le famiglie degli atleti saranno circa 6mila. Per quanto riguarda l’Italia la delegazione sarà composta da 115 atleti di cui 10 toscani (2 per l’equitazione provenienti da Torre del Lago e Arezzo; 1 nel nuoto da Prato; 2 per la ginnastica artistica da Prato; 2 nel bowling da Lucca e Massa Carrara, 3 per il basket da Arezzo), 44 tecnici e 3 delegati.

I nostri portacolori, Marina e Patrizia, che passeranno dalle maglie gialle del club marliese a quelle azzurre del team Italia (saranno in sei i componenti della squadra italiana che scenderanno sulle lane di Abu Dhabi, tre nel maschile e tre nel femminile), si stanno preparando assiduamente a questo grande momento sportivo mondiale e lo fanno sulle piste del PalaBowling Lucca di S. Vito sotto l’attenta supervisione del gestore e bowler Roberto Franchini.

La coach Lorenzoni chiamata già come riserva e poi titolare alla guida della squadra femminile italiana di bowling per Abu Dhabi, è stata una promessa di questo sport, ma purtroppo a causa di un infortunio ad una spalla dovette interrompere la carriera agonistica, ma restò nell’ambiente diventando coach.

L’atleta Petri, 29 anni, terminate le scuole superiori ha conosciuto l’associazione sportiva de L’Allegra Brigata e da ben otto anni gareggia in questo gruppo, soprattutto nel bowling, ma anche in altre discipline sia a livello regionale e partecipando ai Nazionali Estivi ed Invernali con grande determinazione e “collezionando” un ricco medagliere con i tre metalli preziosi. L’apice di tutto questo è proprio arrivato durante la cena sociale di Natale scorso, quando è c’è stata la comunicazione ufficiale della convocazione alla partecipazione come titolare ai giochi Mondiali di Abu Dhabi nella disciplina sportiva del bowling.

"Marina – spiega la mamma Patrizia – è contenta e felicissima di questa occasione, forse unica che può capitare nella vita e al tempo stesso la sta vivendo con tranquillità . Lei ci tiene molto a dire che sarà lì per rappresentare in primis la sua società de L’Allegra Brigata e poi Lucca e l’Italia. Alcuni giorni fa è stata a Roma per il ritiro collegiale e ci tornerà i, prossimo 6 marzo quando verranno presentati tutti e ricevuti dal Senato e dalla Camera, poi il giorno 7 ci sarà la partenza per Abu Dhabi. Dal canto nostro sono tante le preoccupazioni per questo evento, ma ci solleva il fatto che assieme a noi ci sarà l’allenatrice che la sta preparando alla gara".

Marina sarà accompagnata in questa avventura mondiale dalla mamma Patrizia, dal papà Dino (nds. quel Dino Petri, per tutti Odo, insegnante di educazione fisica ed un grande passato da giocatore di pallacanestro e che recentemente ha chiuso la carriera nel basket con un canestro realizzato in partita all’età di ben 60 anni) e dalla sorella Stefania.

"Questa convocazione azzurra segna ancora un successo – commenta la coordinatrice tecnica de L’Allegra Brigata, Claudia Maiorano – e una grande soddisfazione per tutta la nostra associazione. Quando iniziammo la nostra attività, dieci anni fa, mai avrei pensato di avere un atleta (anzi con Marina siamo a quattro) che partecipa ai Mondiali Special Olympics. Provo un sentimento sincero per quanto fatto con loro e con tutti i ragazzi e con gioia divido, come con gli altri, questo momento con Marina e l’importanza di come lo sport sia inclusivo".

"Un bellissimo traguardo – conclude questo magico momento mondiale, il responsabile e coach del PalaBowling Lucca, Roberto Franchini – che i ragazzi hanno raggiunto con questa duplice partecipazione di un’atleta e coach e seconda convocazione per i Mondiali di Abu Dhabi, la prima è stata con Los Angeles. Un testimone che segna la continuità di un percorso di inclusione intrapreso con lo sport del bowling qui a Lucca. Tra l’altro è proprio di questi ultimi giorni la conferma della Federazione Italiana Sport Bowling che accettava tutti gli atleti special olimpics de L’Allegra Brigata ad essere tesserati per il nostro club, l’Astroline Lucca e con soddisfazione posso affermare che siamo stati il primo team in Italia a farlo anche se adesso già anche altri hanno compiuto questo passo. Inoltre vorrei annunciare che in autunno il nostro PalaBowling ospiterà un Torneo Nazionale di Disabilità, mentre il 3 marzo scenderanno sulle nostre piste gli atleti per la seconda fase del campionato regionale esordienti squadra a 4".