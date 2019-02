Per Christopher Lucchesi ancora una stagione “tricolore”

Altri articoli in Sport

martedì, 26 febbraio 2019, 11:12

Quando sport e solidarietà vanno a braccetto ecco che nasce un evento benefico per raccogliere fondi da destinare ad associazioni di volontariato. Ed è esattamente quello che è successo per la seconda edizione della Flying Run

martedì, 26 febbraio 2019, 08:56

Anche il fine settimana che si è concluso ha visto i colori del team Lucca Marathon, sventolare in varie manifestazioni toscane. A Monteriggioni, al traguardo dei 18 km della “Terre di Siena” un generoso Stefano Gallo chiude la sua prova al 20° posto, 6° di categoria

lunedì, 25 febbraio 2019, 17:32

Un successo la giornata di sabato 23 al Bernardo Romei. In occasione dei raggruppamenti delle categorie Under 6 e Under 8 il campo da rugby si è affollato di tantissimi bambini provenienti da tutta la Toscana

lunedì, 25 febbraio 2019, 09:39

Bilancio fra vittorie e sconfitte che torna ad essere positivo per le squadre lucchesi scese in campo quest'ultimo fine settimana. In C2, causa anche una formazione rimaneggiata, arriva nel giorne A una secca sconfitta 5-0 contro Livorno che però non compromette una classifica assolutamente tranquilla

domenica, 24 febbraio 2019, 21:58

Onore ai vincitori, ma solo applausi per un grande Bama che da qui in avanti dovrà indossare l'elmetto, trarre, come in questo mach, forza e consapevolezza dalle assenze e andare all'assalto dei play-off. Che sarebbero meritati

domenica, 24 febbraio 2019, 21:55

Le Mura gioca una gara gagliarda per 40 minuti sul parquet della capolista ma è costretta a lasciare i due punti all'Umana Reyer. In casa lucchese superba la prestazione di Graves