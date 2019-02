Petroli Firenze nuovo sponsor del Basket Le Mura

Altri articoli in Sport

venerdì, 1 febbraio 2019, 17:23

Alle 20 di ieri è calato ufficialmente il sipario sulla sessione invernale di calciomercato. La Lucchese ha ingaggiato l’attaccante Di Nardo e il laterale destro Joahd Ferreti e ceduto, Cardore, Jovanovic, Palumbo e Madrigali. Questo ha permesso, ad altre formazioni, di cambiare il volto della propria rosa

venerdì, 1 febbraio 2019, 16:37

Domenica 3 febbraio, palla a 2 alle ore 18.00 ci vorrà una Gesam Gas & Luce ai limiti della perfezione per provare a strappare i due punti alla lanciatissima Passalacqua Ragusa

venerdì, 1 febbraio 2019, 16:35

Centrata la Poule promozione, primo obiettivo stagionale, facciamo il punto della situazione con il tecnico rossonero

venerdì, 1 febbraio 2019, 11:18

Si è disputata domenica scorsa sui campi di Vicopelago la finale del Campionato Regionale a squadre indoor giovanile misto tra il CT Lucca e lo S.C. Montecatini, che ha visto prevalere la squadra lucchese con il punteggio di 2-0 al termine dei due singolari senza necessità quindi di disputare l’eventuale...

venerdì, 1 febbraio 2019, 09:11

Adrenalina e determinazione non mancano certo neanche in casa Geonova, con il rientro di Tessitori e Puccinelli il roster è al completo e coach Piazza con una panchina più lunga potrà gestire al meglio le rotazioni, per adeguare al meglio la squadra alle situazioni che si creeranno in campo, con...

giovedì, 31 gennaio 2019, 17:35

La convocazione per l’allenamento della squadra Junior dell’Italia Boxing Team era nell’aria , il direttore tecnico Giulio Coletta, responsabile per la Federazione Pugilistica Italiana di tutto il settore “azzurro “ già aveva fatto trapelare qualcosa ed oggi è arrivata la convocazione ufficiale per due pugili lucchesi che ambiscono a traguardi...