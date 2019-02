Sport



Pioggia di medaglie per la Ritmica Lucca alla prima prova regionale 'Ritmica Europa'

giovedì, 21 febbraio 2019, 15:42

Inizia alla grande la stagione sportiva per la società lucchese. Domenica 17 febbraio si è tenuta a Firenze la prima prova del campionato regionale Ritmica Europa. Le 43 atlete delle società bianco rossa hanno ottenuto ottimi risultati riportando a casa 30 medaglie. Primo posto nelle rispettive categorie per Gaia Simi, Francesca Bonvino, Lara Giannecchini, Sabrina Ionescu, Ambra Paladini, Chiara Giulianelli, Ludovica Orsi, Matilde Petretti, Agnese di Mauro, Isabel Puccinelli, Beatrice Rosati. Conquistano invece la medaglia d'argento Rachele Giorgetti, Martina Franciosini, Nicole Lazzarini, Tina Sassetti, Sofia Pardini, Selena Cianci e Vanessa Viotto. Salgono sul terzo gradino del podio Gemma Bertolani, Corinna Belmonte, Flavia Vezzoso, Gloria Conti, Sofia Fazzi, Giulia Bottaini, Benedetta Papa, Giada Lamberti e Nicole Scoma.

Ottimi piazzamenti anche per Vittoria Martinelli, Irene Spina, Giulia Susulete, Dalia Conti, Alice Landucci, Antonia Ile, Marta Braschi, Caterina Bandoni, Victoria Stoilov, Margherita Martinelli, Emma Froli.

Una menzione speciale va alle piccole ginnaste che sono scese in pedana per la prima volta ed hanno ottenuto brillanti risultati al loro esordio: Clara Ciardetti prima nella categoria easy 9 anni, Dalila Giusti e Ginevra Porta rispettivamente prima e seconda nella categoria easy 8 anni. Hanno esordito egregiamente anche Arianna Bertoli e Emily Puccinelli nella categoria mini easy, dove non c'era classifica.

Sono finalmente tornate in pedana anche Giulia Custer e Giada Lamberti reduci da infortuni che le hanno tenute fuori dal campo gara per alcuni mesi.