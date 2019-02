Sport



Presentato il progetto "Sportiva - mente"

giovedì, 28 febbraio 2019, 16:02

È stato presentato oggi, giovedì 28 febbraio, presso la scuola ITIS Enrico Fermi di Lucca, il progetto Sportiva-Mente, che nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, l’Associazione Luccasenzabarriere onlus, Studio 3 Lucca, Marketing Freaks e ITIS Enrico Fermi. Oltre ai rappresentanti degli enti promotori del progetto, erano presenti gli atleti Andrea Lanfri e Stefano Gori.

Grazie a Sportiva-Mente, gli studenti impareranno a comprendere le problematiche e i vissuti di chi convive con una disabilità e a gestire le divergenze delle opinioni prevenendo i conflitti. Questo grazie al metodo Lego® Serious Play®, una metodologia innovativa ed efficace che attraverso l’utilizzo dei mattoncini LEGO®, è in grado di coinvolgere i partecipanti nella costruzione di modelli che rappresentano metaforicamente i loro pensieri e le loro idee.

Il progetto è stato proposto alle istituzioni scolastiche dall’associazione Luccasenzabarriere onlus, su suggerimento della psicologa Giulia Favilla e di Federica Brancale (Marketing Freaks). La dottoressa Giulia Favilla ha spiegato: “L’obiettivo principale è quello di promuovere una cultura di integrazione reale e di sensibilizzazione per agevolare la comprensione del concetto di diversità intesa come differenza, opportunità di confronto e crescita personale. Lego® Serious Play® è un potente strumento di apprendimento che facilita il confronto onesto e l’empatia verso l’altro, proprio in quanto i partecipanti al workshop, lavorano portando nei gruppi le proprie differenti idee, opinioni e visioni. Abbiamo progettato l’intervento condividendone l’idea e la visione in linea con i principi dell’ITIS Enrico Fermi che ci ha ospitati”.

L’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa e Carrara, con la sua dirigente Donatella Buonriposi, e il dipartimento di sostegno del Polo Fermi-Giorgi di Lucca hanno infatti subito mostrato interesse per la metodologia Lego© Serious Play©. “L'educazione inclusiva è un diritto imprescindibile di ogni individuo con disabilità – ha affermato il professor Matteo Munafò, referente del sostegno dell'Istituto Fermi –. L’apprendimento in gruppi eterogenei è un'esperienza formativa per tutti i partecipanti. Sportiva-Mente è un progetto inclusivo che permette di realizzare i valori in cui crediamo e si inserisce a pieno titolo nel percorso di didattica inclusiva da noi avviato da anni".

“La nostra associazione è entusiasta di come si è sviluppato questo importante progetto, visto che siamo stati i primi a portarlo a Lucca – ha dichiarato il presidente di Luccasenzabarriere onlus Domenico Passalacqua –. Mi ha fatto piacere vedere gli studenti lavorare tutti insieme, senza nessun tipo di disagio tra di loro. Dopo questa bellissima esperienza, ci auguriamo che altre scuole del territorio vogliano introdurre questo progetto per i loro ragazzi. Un grazie particolare a Donatella Buonriposi e a Matteo Munafò che hanno creduto sin da subito in Sportiva-Mente. Un ringraziamento sentito anche al Lions Club Host Lucca, oggi presente con Alessandro Colombini, che si è impegnato ad appoggiare il nostro progetto”.

Il progetto è stato supportato anche dalla Michelotti Ortopedia, ormai partner stabile delle attività dell'associazione Luccasenzabarriere onlus. Era presente l'ingegner Marco Pellizzon, responsabile dello sviluppo e della comunicazione della Michelotti Ortopedia, che ha dichiarato che è un dovere supportare queste iniziative che hanno il fine di sensibilizzare il punto di vista degli adolescenti e farli rendere conto che un mondo inclusivo è davvero possibile.