Sport



Prima categoria, di nuovo un pari per il Tau: 2 a 2 contro l'Acquacalda San Pietro a Vico

domenica, 17 febbraio 2019, 18:24

2 - 2

ACQUACALDA S.PIETRO A VICO: Rugani, Venturini (16' 1t Di Basilio), Petretti, Marchetti (32' 2t Paoli), Della Maggiora, Salsini (19' 2t Chiocchetti), Lorenzi (43' 2t Harch), Bottari, Curumi, Amidei, Guazzelli. A disp.: Domini, Marchi, Laftimi, Betti, Ricci. Allenatore: Meschi.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Daviddi, Paoletti, Casali, Bruni, Michelotti, Giardini, Lunardini (47' 2t Franceschi), Donati (31' 2t Vanni Leonardo), Tognotti, Sardelli, Haoudi (13' 2t Pieri). A disp: Bertenni, Vannucci, Vanni Andrea, Del Sarto, Lenci, Lavorgna. Allenatore: Cristiani.

RETI: Michelotti (R), Lunardini, Curumi (R), Guazzelli.

NOTE: Ammoniti: Petretti, Curumi, Michelotti, Giardini, Sardelli.Arbitro: Joao Victor Otaviano Costa della sezione di Livorno.

Finisce 2 a 2 lo scontro fra Tra e Acquacalda. Gara decisa da palle da fermo. Dopo un primo tempo finito sullo zero a zero, a rompere l'equilibrio una bella punizione all'incrocio dei pali di Lunardini. Il vantaggio del TAU dura pochi minuti, perché l'Acquacalda centra l'1 a 1 su punizione con Guazzelli. Il TAU trova di nuovo il vantaggio su calcio di rigore realizzato da Michelotti (penalty fischiato per fallo su Sardelli). Il pareggio della squadra di casa arriva nei minuti di recupero, anche in questo caso su calcio di rigore. A realizzarlo è Curumi.