Il Tau torna a vincere contro il Don Bosco Fossone

domenica, 24 febbraio 2019, 18:05

La grande atletica leggera italiana va in scena a Lucca, dove è appena terminata la seconda giornata della finale dei Campionati Italiani Invernali di Lanci

domenica, 24 febbraio 2019, 09:48

Grande prova delle senior Spring che battono un Costone Siena secondo in classifica nella serie B femminile, che nella partita di andata aveva avuto la meglio solo nei secondi finali

sabato, 23 febbraio 2019, 23:20

I primi due quarti sono scorsi via con una Geonova che ha dominato e che è stata sempre in vantaggio, ma che si è fatta avvicinare a metà del secondo quarto per poi riprendersi nel finale di gara riuscendo a mettere tra sé e i padroni di casa 11 importanti...

sabato, 23 febbraio 2019, 18:36

Si è svolta senza intoppi, nonostante un sostenuto vento che per l’intera mattinata ha sferzato la pedana, la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di Lanci Invernali al campo scuola Moreno Martini

sabato, 23 febbraio 2019, 10:11

Domenica 24 febbraio alle 18 prosegue il tour de force delle biancorosse che dopo la sfida casalinga contro le campionesse di Italia di Schio sono chiamate a ben figurare sul parquet della capolista Umana Reyer Venezia

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:26

Il motorsport lucchese è in piena salute. Questo il dato che è emerso questa mattina, venerdì 22 febbraio, nella sede dell’Automobile club di Lucca a Sant’Anna dov’è stato presentato il calendario degli eventi motoristici, promosso e sostenuto, direttamente o indirettamente, da Aci Lucca, in programma per il 2019