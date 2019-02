Pro Cycling Team ai nastri di partenza

Altri articoli in Sport

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:35

Ancora una corsa a tappe molto prestigiosa per Amore & Vita – Prodir. Concluso in toni chiaroscuri l’Etoile de Bessege, una selezione del team è rimasto in Francia dove fino a domenica 17 Febbraio andrà in scena il Tour de la Provence, UCI 2.1

martedì, 12 febbraio 2019, 15:40

Arriva così il terzo titolo tricolore per la fortissima saltatrice virtussina che, pur non arrivando alle misure a cui ci ha abituati e che le hanno valso la partecipazione alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel 2018, supera con facilità la misura di 1,70 metri confermandosi in scioltezza la...

martedì, 12 febbraio 2019, 14:05

Le operazioni andranno avanti domani e termineranno giovedì mattina. Si ipotizza di poter riaprire la tribuna già dalla prossima partita, in programma domenica 17 febbraio

martedì, 12 febbraio 2019, 13:18

Dopo il successo del 2018, il rally storico ha ottenuto la titolarità di Trofeo Rally di Zona e inserito nel calendario del Campionato Italiano di regolarità media. Appuntamento per il 12 e 13 luglio

lunedì, 11 febbraio 2019, 17:39

Il pilota lucchese sta definendo gli ultimi dettagli per riproporsi nel rallismo italiano di vertice. Sarà ancora con i colori ufficiali Hankook e di nuovo affiancato da Francesco Pinelli con una vettura di classe R2, per puntare al titolo "due ruote motrici"

lunedì, 11 febbraio 2019, 09:31

Ieri sera (domenica 10 febbraio) in un palazzetto dello sport gremito in ogni suo ordine si è reso omaggio a un grande uomo del basket lucchese, Dino Petri che per i suoi 60 anni ha voluto calcare per l'ultima volta il parquet del Palatagliate con l'intenzione di mettere anche un...