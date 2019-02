Quarti di finale al Torneo Open Bnl pre qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2019: bene Jessica e Tatiana Pieri

Altri articoli in Sport

giovedì, 28 febbraio 2019, 16:02

Nel laboratorio del liceo sportivo dell’ITIS Enrico Fermi di Lucca è stato presentato l’innovativo progetto di educazione inclusiva che applica la metodologia Lego® Serious Play®

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:09

Lo scorso anno, il 2 marzo, all'età di 81 anni, è morto Renzo Bardelli, già sindaco di Pistoia. Oltre al suo fattivo impegno politico, ricordiamo soprattutto anche la sua lotta al doping nel mondo del ciclismo.

mercoledì, 27 febbraio 2019, 14:58

E’ una cavalcata apparentemente inarrestabile quella del settore cross della Atletica Virtus Lucca che, a poco più di un anno dalla creazione formale del Road Team, continua a macinare risultati via via più prestigiosi in qualunque competizione in cui i nostri atleti si presentano, affermandosi come una delle realtà sportive...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 13:25

Esordio quasi proibitivo per la Gesam Gas & Luce nelle Final 8 di San Martino di Lupari. Le biancorosse, venerdì 1 marzo alle ore 16.15, sono chiamate a provare il colpo a sorpresa contro la Famila Wuber Schio, detentrice del trofeo e favorita anche quest'anno alla vittoria finale

mercoledì, 27 febbraio 2019, 11:30

Siamo ormai vicini al grande evento iridato sportivo ed umanitario dei “Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2019 che si terrà ad Abu Dhabi uno dei sette emirati negli Emirati Arabi Uniti, nonchè la capitale e che vedrà difendere i colori azzurri dell’Italia anche due lucchesi

mercoledì, 27 febbraio 2019, 09:22

Contesti di prim'ordine per la quattordicesima edizione della serie promossa da Automobile Club Lucca: sedici diversi appuntamenti rivolti a vetture moderne e storiche, sulle prove speciali più impegnative della Toscana