Rugby Lucca, Giovannico: “Puntiamo alla C Nazionale e a restarci”

venerdì, 1 febbraio 2019, 16:35

Con la vittoria di domenica scorsa (27 gennaio) il Rugby Lucca ha concluso la prima fase della stagione centrando quello che era il suo obiettivo minimo, ovvero l’accesso alla Poule promozione. Capitan Mei e compagni hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto del proprio girone, distanziati di un solo punto dal Pistoia. Fatale, per i lucchesi, è stata proprio la sconfitta nello scontro diretto che li ha visti capitolare per un calcio sbagliato. Il proverbiale dettaglio che ha fatto la differenza. Nonostante questo, Lucca rimane comunque una delle squadre favorite per la promozione, obiettivo che la squadra non vuole farsi sfuggire dopo le delusioni degli anni precedenti.

In attesa dell’inizio delle sfide decisive – previste per domenica 17 febbraio - abbiamo fatto il punto della situazione con il tecnico dei rossoneri Matteo Giovannico.

Dove può arrivare questa squadra?

Penso che la composizione attuale della squadra abbia un grande potenziale ancora inespresso perché purtroppo nella stagione scorsa e in quella in corso abbiamo subito qualche infortunio di troppo che non ci ha mai permesso di avere la “formazione tipo” in campo. Ma, nonostante tutto, siamo comunque riusciti ad esprimere buon gioco per cui penso che qualche soddisfazione riusciremo a togliercela.

Cosa manca per fare il salto di qualità secondo te?

Sicuramente un paio di rinforzi di qualità che diano profondità ed esperienza ci darebbero una mano, ma ci stiamo lavorando.

Ormai sei al quinto anno sulla panchina del Rugby Lucca, come valuti il tuo percorso?

Beh non sta a me rispondere (ride), però tutto sommato sono contento di come stiamo lavorando e ho visto in questi anni una crescita quindi posso ritenermi soddisfatto.

La squadra negli ultimi due anni sta vivendo un significativo ricambio generazionale. Pesa l'assenza dei senatori? Sei soddisfatto dei giovani?

Sicuramente l’assenza di qualche senatore si fa sentire ma i giovani si stanno inserendo bene ed alcuni si sono mostrati subito pronti alla categoria seniores. Questo fa ben sperare per il futuro perché vuol dire che stiamo lavorando bene anche con le giovanili.

A chi ti ispiri nel tuo lavoro?

Sinceramente se devi ispirarti a qualcuno, scegli i migliori e nel nostro sport sono gli All Blacks (Nuova Zelanda). Per cui, con le dovute differenze, cerco di trarre ispirazione dal loro gioco

Qual è il tuo rapporto con il capitano? E con la squadra?

Con il capitano, ma in generale con tutta la squadra, direi che ho un ottimo rapporto. Ci confrontiamo molto perché per me è importante avere le opinioni di chi in campo ci va per giocare.

Quali sono i principi che cerchi di insegnare ai tuoi ragazzi?

Principalmente il rispetto, ritengo che in questo sport sia fondamentale. Vale per tutto: i compagni, gli avversari, le attrezzature, le strutture. Cerchiamo di far passare questo messaggio.

Lucca è ormai una realtà consolidata e su ogni campo trova avversari che danno tutto per batterla. Questo cambia l'approccio alle partite rispetto a qualche anno fa?

Diciamo che rispetto a quando iniziammo, nel 2006, non scendiamo più in campo con niente da perdere. Ora non siamo più considerati matricole ma squadra da battere. Questo ci inorgoglisce e ci mette anche un po’ di pressione ma noi cerchiamo di focalizzarci sulla prestazione più che sul risultato in se.

Quali sono le tue aspettative per il futuro?

Per l’immediato futuro, direi centrare la promozione sul campo in “serie C Nazionale”, e poi cercare di essere competitivi anche nella categoria superiore.