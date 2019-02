Sport



Rugby Lucca, pubblicato il calendario della Poule promozione

mercoledì, 6 febbraio 2019, 14:51

Le partite di questa seconda fase della stagione inizieranno domenica 17 febbraio e si concluderanno il 19 maggio. A sfidarsi, oltre al Rugby Lucca, ci saranno Gispi Prato, Rugby Pistoia, Rufus San Vincenzo, Florentia Rugby e Mugello Rugby. Le squadre si affronteranno in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine del mini torneo, solo la prima classificata sarà promossa in C nazionale salvo eventuali ripescaggi. Lucca farà il suo esordio in casa contro il Gispi Prato (ritorno il 7 aprile) in quello che, almeno sulla carta, è lo scontro diretto tra le due principali pretendenti alla promozione. Lucca dovrà quindi sfruttare il fattore casalingo per cercare di iniziare con il piede giusto questo secondo girone. Visto il numero ridotto di partite, infatti, non sono ammessi passi falsi. Attenzione anche alle sfide con Pistoia (andata il 10 marzo, ritorno il 28 aprile) e San Vincenzo (andata il 31 marzo, ritorno il 19 maggio), due squadre che hanno saputo battere i rossoneri durante la regular season. Un gradino sotto, ma non per questo da sottovalutare, le sfide con Florentia (andata il 3 marzo, ritorno il 14 aprile) e Mugello (andata il 24 marzo, ritorno il 5 maggio) dove Lucca sarà chiamata a raccogliere il bottino pieno.Il calendario è, tutto sommato, abbastanza favorevole ai lucchesi che apriranno e chiuderanno i loro impegni al Romei. Fondamentale sarà partire con il piede giusto.