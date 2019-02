Sport



Scherma: a Lidia Radoi la gara “allieve” a Pablo Giovannetti quella “maschietti”

mercoledì, 20 febbraio 2019, 16:59

Nella splendida cornice della Palestra di Sant'Alessio, messa cortesemente a disposizione da Le Mura Basket si è svolta a Lucca la terza prova del Trofeo Mediceo U14 organizzata dalla Puliti.

Presenti sciabolatori di cinque regioni, con dominio del FIDES Livorno che ha portato a casa il successo in quasi tutte le gare disputate, conquistando il trofeo “Un omaggio a Puccini” messo in palio dal club lucchese.

La Puliti si è difesa bene conquistando la vittoria nella gara delle “allieve” con Lidia Radoi e la classifica dei “maschietti” con Pablito Giovannetti. Lidia, figlia del maestro Radoi, non ha avuto grossi problemi a riportare il successo che ha ottenuto battendo in finale la livornese Vesciano per 15 a 8. Giovannetti gareggiava tra i “Giovanissimi”, categoria superiore alla sua, ed è arrivato in finale con un'ottima condotta di gara. Ha perso l'ultimo assalto con il livornese Artuso per 6 a 10 ma è risultato il primo dei “maschietti” e premiato per la posizione ottenuta tra i più grandi.

Tra gli altri sciabolatori della PULITI, che mancava, in uesto caso, di Gnech e Vincenzi costretti a letto, sono andati in finale Martina Pera 6^ e Federica Pardini 8^ nella gara delle “Giovanissime”, Giorgio Marchini 7° tra i “Giovanissimi” e Pietro Marchini 8^ tra gli “Allievi”.

Ha concluso la giornata la consueta manifestazione per esordienti e prime lame, una serie d'incontri senza classifica finale. Per la PULITI sono andati in pedana Giordano Vincenzi, Matteo Caldarelli, Giulia e Edoardo Bartolini, Gabriele Ciampaglia. Si è messo particolarmente in luce, nell'occasione, il romano Lorenzo Di Prospero.